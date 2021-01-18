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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 18 января. Коротко
Политика82
«Новая газета»редакция
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- Политик Алексей Навальный, которого вчера задержали в аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля, находится во Втором отделе УВД Химки. Юрист Вячеслав Гимади сообщил, что его, «защитника с нотариальной доверенностью», не пускают к Навальному, «говорят, он спит». Адвокат Ольга Михайлова заявила, что и ее не пустили к политику — сотрудники полиции сослались на ночное время.
- «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе», — так отреагировал на задержание Навального пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который дал комментарий изданию «Подъем». По словам Пескова, у него был последний день отпуска и он не следил за происходящим.
- Силовики задержали по крайней мере 69 человек в Москве и Петербурге, передает «ОВД-Инфо». Большинство из них задержали в аэропорту Внуково — туда приехали те, кто хотел встретить Навального из Германии, где он с августа лечился, а затем проходил реабилитацию после отравления боевым веществом из группы «Новичок». По оценкам «Белого счетчика», во Внуково политика встречали более двух тыс. человек.
- Уже по крайней мере десять стран осудили задержание Навального. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал действия российских властей «незаконным», немедленно освободить политика потребовали госсекретарь США Майк Помпео, главы МИД Франции, Австрии, Литвы, Латвии и Эстонии, Канады, Италии, а также советник избранного президента США Джо Байдена. Глава МИД Чехии заявил, что предложит обсудить на совете министров иностранных дел ЕС вопрос о санкциях против России.
- Палата представителей США начала расследование после штурма Капитолия. Главы четырех комитетов палаты направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других агентств информацию о сбоях в работе разведки и службы безопасности, так как они могли привести к штурму здания Конгресса.
- Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 95 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 23,9 млн), а также в Индии (более 10,5 млн) и Бразилии (более 8,4 млн). Россия — на четвертом месте (более 3,5 млн инфицированных COVID).
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Теги:коронавирус, европа, россия, сша, задержания, ng, навальный
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