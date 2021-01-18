Суд в Москве приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России»

Головинский районный суд Москвы приговорил 27-летнего анархиста и математика Азата Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о разбитом три года назад окне в офисе «Единой России», сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Таким образом, при зачете одного дня в заключении за полтора, срок отбывания наказания может закончиться для него уже в 2024 году.

Другим фигурантам дела — Елене Горбань и Андрею Ейкину — суд назначил условное наказание сроком четыре и два года соответственно.

Два года — во время следствия и суда — Мифтахов находился в СИЗО. Других фигурантов дела — Елену Горбань и Андря Ейкину — суд также признал виновными. Суд заявил, что все трое «совершили хулиганство по мотивам политической ненависти». Молоток и фаер, говорит суд, «использованы в качестве оружия».

Обстановка возле Головинского суда, где в 12:00 начали читать приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Как сообщает корреспондент «Новой», собралось около 30 человек, оградительные рамки выставили по обе стороны улицы. Около суда много полиции, за углом здания стоит автозак. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

ОБНОВЛЕНО 13:10 У Головинского суда задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес, автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, а также активиста Марата Вахитова. Корреспондент «Новой» также стал свидетелем еще одного задержания: человек был без плаката, просто шел в кафе. Без объяснения причин задержали также Никиту Зайцева — помощника уже бывшего депутата Мосгордумы Шереметьева. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Гособвинение считает, что вина троих фигурантов полностью доказана показаниями сотрудников офиса «Единой России», секретных свидетелей, видеозаписями с камер наблюдения, вещдоками и письменными материалами. Среди подсудимых только Мифтахов отказался признать вину.

Судья Базаров огласил содержание справки ФСБ, согласно которой Мифтахов был модератором группы «ВКонтакте» «Народная самооборона». Также он перечислил акции, в которых участвовал аспирант. Помимо прочего, по версии силовиков, в ходе обыска в общежитии в комнате Мифтахова была обнаружена банка с проводами.

Доводы Азата Мифтахова о том, что он не причастен к преступлению, суд считает недостоверными, по мнению суда, они «опровергаются собранными доказательствами».

Еще два фигуранта дела — Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов — покинули Россию и находятся в розыске.

1 февраля 2019 года силовики задержали Мифтахова в Москве по делу о незаконном изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК), найденной на автобусной остановке в Балашихе. Следствие не нашло улик, указывающих на причастность анархиста к делу, Азата отпустили. На выходе из ИВС его задержали снова по делу о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Позже обвинение переквалифицировали в хулиганство — ст. 213 УК позволяет помещать фигурантов в СИЗО.

По версии обвинения, 31 января 2018 года Мифтахов и его знакомые совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Горбань якобы разбила окно молотком, Кобаидзе бросил в офис файер, Ейкин снимал процесс на видео, а Речкалов опубликовал запись в интернете. Мифтахов в это время стоял вблизи и следил за обстановкой, считает следствие.

Обвинение против Мифтахова строится на показаниях секретного свидетеля под псевдонимом Андрей Иванович Петров. Он якобы опознал Азата через год после событий «по выразительным бровям». Согласно материалам дела, Петров сообщил полиции о разбитом окне только через год, так как у него разрядился телефон.

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13 октября 2020 года на заседании по делу Мифтахова стало известно, что секретный свидетель Петров умер от «сердечных повреждений» 15 января. Дата и причины смерти этого свидетеля такие же, как и у секретного свидетеля по делу запрещенной в России «Артподготовки». Трое фигурантов дела «Артподготовки» получили от 6 до 13 лет колонии строгого режима, показания на них дали анонимные свидетели.