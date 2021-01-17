Материалы
Рубрики
Темы
- Приговор Азату Мифтахову. 18 января4 материала
- Набычились. 2021 год в России — как 1937-й4 материала
- Вашингтонский мятеж4 материала
Свежий выпуск
№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Что произошло за день 17 января. Коротко
Общество303
«Новая газета»редакция
303
- Алексея Навального задержали после возвращения из Германии в Россию. Самолет, на котором летел политик, должен был приземлиться во Внуково, но, как объяснили в авиакомпании «Победа», «из-за закрытия [аэропорта] по техпричине» его перенаправили в Шереметьево. Во время прохождения пограничного контроля Навального задержали, сейчас он находится в транзитной зоне аэропорта, а его загранпаспорт — у пограничников.
- В аэропорту Внуково собрались сторонники Навального, их начали задерживать и вытеснять после того, как самолет с политиком покинул аэропорт Берлина. По данным «ОВД-Инфо», во Внуково задержали по крайней мере 53 человек, еще несколько человек — в Шереметьево.
- Среди задержанных во Внуково было несколько журналистов. Так, у корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. С Докшиным не было связи около двух часов, позже полиция отпустила его без составления протокола.
- Задержанных в аэропорту сторонников Навального Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову, а также активиста Константина Котова отпустили из ОВД.
- Российский сухогруз «Арвин» затонул у берегов Турции в Черном море в районе провинции Бартын. Шесть человек спаслись, четыре погибли. Всего на сухогрузе было 12 членов экипажа, 10 из них — украинцы. Причиной кораблекрушения стали плохие погодные условия, сообщили местные власти.
-
В России за сутки выявили 23 586 новых случаев заражения коронавирусом, 481 пациент с COVID-19 скончался. Общее число случаев выросло до 3 568 209, умерших — до 65 566.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:задержания, москва, навальный, nt
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником