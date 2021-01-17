В Шереметьево задержали прилетевшего из Германии политика Алексея Навального

Политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ФСИН.

«В аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — говорится в сообщении. Уточняется, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей.

Адвокату Навального, которая прилетела вместе с ним, не разрешили пройти с оппозиционером. Политика задержали во время прохождения пограничного контроля.

Самолет, на котором летел политик, должен был приземлиться во Внуково, но «из-за закрытия [аэропорта] по техпричине» его перенаправили в Шереметьево, пояснили в авиакомпании «Победа».

Навальный прилетел вместе со своей женой Юлией и пресс-секретарем Кирой Ярмыш из Берлина. Как рассказывали СМИ, в Германии Навального подвезли прямо к трапу самолета, минуя терминал.

За час до предполагаемого прилета в аэропорту Внуково задержали юриста ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко, сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову и еще несколько человек.

У корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина, который был в аэропорту с редакционным заданием, забрали документы. Полицейские спросили, есть ли у него московская регистрация, и повели в автозак.

Вскоре после этого полицейские и сотрудники ОМОН начали вытеснять людей из здания: несколько человек, в том числе журналистов, задержали. Как передает корреспондент «Новой», задержания проходили жестко, людей выносили на руках и роняли на землю. После этого люди начали массово уходить из здания аэропорта.

С утра у аэропорта стояли десятки автозаков, также журналисты заметили машины Росгвардии. Внутри «Внуково» дежурила полиция. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов полностью отгородили зону прилетов международных рейсов.

Поддержать политика в аэропорт Внуково приехали десятки человек, в том числе брат Навального Олег, координаторы региональных штабов, режиссер Виталий Манский и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Чтобы попасть внутрь встречающие покупали билеты на рейсы в разные города, так как на входе во Внуково с утра начали проверять паспорта и наличие билетов на самолет.

Политик Алексей Навальный заявлял, что 17 января приедет в Россию из Германии после лечения в клинике «Шарите» от отравления боевым веществом из группы «Новичок». После объявления даты возвращения Навального в Россию многие активисты и пользователи соцсетей написали, что намерены поехать в аэропорт встречать политика.

В пятницу Московская прокуратура предупредила, что встреча политика в аэропорту является «несогласованной акцией», а также разослала предупреждения политикам и активистам. Позже представители полиции пришли к пяти сторонникам Навального.

Накануне приезда политика в Петербурге были задержаны по крайней мере девять журналистов и активистов, которые собирались поехать в Москву встретить Навального. Среди них главный редактор телеграм-канала «Агит Россия» Павел Иванкин, активисты Алексей Барич и Александр Край, а также журналист «Медиазоны» Давид Френкель.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Управление ФСИН по Москве заявило, что предпримет «все действия по задержанию» политика до решения суда. В конце декабря политика объявили в федеральный розыск