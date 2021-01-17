Во Внуково задержали сторонников Навального и корреспондента «Новой» Влада Докшина

В Москве в аэропорту Внуково задержали корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина. У него забрали документы: полицейские спросили, где у него регистрация, и повели в автозак. Об этом сам Докшин сообщил «Новой».

Он приехал в московский аэропорт, чтобы освещать прибытие политика Алексея Навального в Россию.

ОБНОВЛЕНО 18:54 Корреспондента телеканала «Дождь» Эдуарда Бурмистрова также задержали в прямом эфире, но затем отпустили после проверки документов.

Также в аэропорту силовики задержали юриста ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, помощника Навального Илью Пахоменко и сотрудницу штаба политика в Питере Анастасию Кадетову, сообщают корреспонденты «Новой». Кроме того, был задержан активист Константин Котов.

«Я считаю, что нас задержали специально чтобы устрашить остальных людей. Никаких законных оснований для нашего задержания нет и быть не может», — заявила Соболь.

Тем временем Алексей Навальный уже вылетел из аэропорта в Берлине и направляется в Россию. По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс задерживается на 20 минут и самолет должен приземлиться в Москве ориентировочно в 19:42.

Накануне силовики в Петербурге задержали по крайней мере восемь человек, которые планировали встречать Навального во Внуково. Так, задержали главного редактора телеграм-канала «Агит Россия» Павла Иванкина, активистов Алексея Барича и Александра Края, а также корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, редактора канала «Объектив реалий» Андрея Макашова, координатора питерского штаба Навального Ирину Фатьянову, активистов Илью Гантварга и Александру Шашок.

Также в Ленинградской области силовики изъяли автомобиль координатора местного отделения «Открытой России» Дмитрия Скурихина, который планировал ехать в Москву во Внуково.

Ранее, 16 января, к тем, кто планировал встречать Навального во Внуково, приходили сотрудники полиции и попытались вручить предупреждения о недопустимости «несогласованных мероприятий».