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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз

Общество557

557
 

Российский сухогруз «Арвин» затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Инцидент произошел в районе провинции Бартын на севере республики. Как заявил губернатор провинции Синан Гюнер, на которого ссылается агентство, спасатели ищут 15 членов экипажа. «Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках», — заявил он.

ОБНОВЛЕНО 14:14

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что трех человек из состава экипажа российского сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, удалось спасти.

В настоящее время нет новостей о погибших, сообщил Гюнер. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия, уточнил он.

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Скончался депутат Госдумы Николай Антошкин

Общество2 324

2 324
 

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Фото: Госдума

Как уточняет «РИА Новости», у генерала-полковника был диагностирован коронавирус. Антошкин стал депутатом Госдумы VII созыва по федеральному списку от партии «Единая Россия» в сентябре 2016 года.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовка (сейчас — село в Федоровском районе Башкортостана). Он принимал участие в авиационном обеспечении войск, которые были задействованы в событиях 1968 года в Чехословакии.  

Генерал Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Вместе с другими руководителями операции он выполнял полеты над реактором, в связи с чем получил большую дозу радиации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года Антошкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

Теги:
ng, госдума, смерть
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