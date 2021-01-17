В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Как уточняет «РИА Новости», у генерала-полковника был диагностирован коронавирус. Антошкин стал депутатом Госдумы VII созыва по федеральному списку от партии «Единая Россия» в сентябре 2016 года.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовка (сейчас — село в Федоровском районе Башкортостана). Он принимал участие в авиационном обеспечении войск, которые были задействованы в событиях 1968 года в Чехословакии.

Генерал Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Вместе с другими руководителями операции он выполнял полеты над реактором, в связи с чем получил большую дозу радиации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года Антошкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».