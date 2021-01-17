«Медиазона»: аргентинцы получили больше доз вакцины «Спутник V», чем жители российских регионов

Количество россиян, которые смогли получить дозу российской вакцины «Спутник V» за пределами Москвы, меньше, чем жителей Аргентины, привившихся российским препаратом. Это удалось выяснить «Медиазоне», которая сопоставила отрывочные данные о количестве привитых в регионах.

Нигде, кроме столицы, властям не удалось привить даже один процент населения, проанализировала «Медиазона»: на Москву при этом приходится 140 тыс. уколов «Спутника V», на всю остальную Россию — 177 тыс.

При этом в Аргентине, куда Россия уже поставила 300 тыс. доз второго компонента вакцины, привили более 200 тыс. человек, о чем сообщал ранее минздрав страны.

Самая значительная доля привитых — в Москве (1,10%), уточняет «Медиазона». Как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, вакцину в городе могли получить работники сфер, подверженных наибольшему риску заражения, в частности, учителя, врачи, работники СМИ и другие люди, которые контактируют с большим количеством людей на работе. Этот список постоянно расширяется. Однако на практике привиться «Спутником V» мог любой желающий, добавляет издание.

Министерство обороны России заявляло, что к 15 января вакцину получили более 100 тыс. военных, при этом МВД и Нацгвардия о ходе вакцинации не отчитывались. «Медиазона» отмечает, что отправляла запросы во ФСИН, МВД, Минобороны и Минздрав, но пока не получила ответа.

В целом по всей России доля привитых первых компонентом российской вакцины «Спутник V», по данным региональных властей и публикации в СМИ, составляет 0,22%, выяснила «Медиазона».

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» получили уже более 1,5 млн человек, ранее уверял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который финансирует производство вакцины. «Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом „Спутник V“. Вакцина не вызывает сильной аллергии», — утверждается в сообщении. Более детальную информацию о том, сколько человек привились в разных регионах России и за рубежом, РФПИ не привел.

Ранее стало известно, что Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в экстренных случаях.

«Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также вопросов, связанных с надлежащей производственной практикой», — добавили там, однако в РФПИ заявили, что запрос дополнительной информации регулятором является «стандартной процедурой» и не означает отказа в регистрации.