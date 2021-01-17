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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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Скончался депутат Госдумы Николай Антошкин

Общество92

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Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Фото: Госдума

Как уточняет «РИА Новости», у генерала-полковника был диагностирован коронавирус. Антошкин стал депутатом Госдумы VII созыва по федеральному списку от партии «Единая Россия» в сентябре 2016 года.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года в деревне Кузьминовка (сейчас — село в Федоровском районе Башкортостана). Он принимал участие в авиационном обеспечении войск, которые были задействованы в событиях 1968 года в Чехословакии.  

Генерал Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Вместе с другими руководителями операции он выполнял полеты над реактором, в связи с чем получил большую дозу радиации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года Антошкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

Теги:
ng, госдума, смерть

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 300 человек

Общество123

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За медицинской помощью из-за отравления в городе Буйнакск в Дагестане обратились 303 человека, из них 199 потребовалась госпитализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети», — заявили власти.

По их данным, в больнице все еще остаются 70 пациентов, из которых 43 — дети. За последние сутки врачи выписали 34 пациента.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что причиной отравления могла стать питьевая вода, позже эту версию подтвердили в местном Роспотребнадзоре. Однако глава города Исламудин Нургудаев изначально уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов (например, мандарины или сок), но не вода.

Детские сады приостановили работу до выяснения причин отравления детей. В связи с произошедшим ведомство призвало жителей не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов и употреблять только кипяченую или бутилированную воду. Из-за массового отравления Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Теги:
ng, отравление, буйнакск
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