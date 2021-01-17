Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 300 человек

За медицинской помощью из-за отравления в городе Буйнакск в Дагестане обратились 303 человека, из них 199 потребовалась госпитализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной мэрии.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 — дети», — заявили власти.

По их данным, в больнице все еще остаются 70 пациентов, из которых 43 — дети. За последние сутки врачи выписали 34 пациента.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что причиной отравления могла стать питьевая вода, позже эту версию подтвердили в местном Роспотребнадзоре. Однако глава города Исламудин Нургудаев изначально уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов (например, мандарины или сок), но не вода.

Детские сады приостановили работу до выяснения причин отравления детей. В связи с произошедшим ведомство призвало жителей не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов и употреблять только кипяченую или бутилированную воду. Из-за массового отравления Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».