В России за сутки выявили более 23 тысяч новых случаев COVID

В России за сутки выявили 23 586 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 16 января, за день во всей стране выявили 24 092 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 568 209. В Москве за последний день выявили 4012 новых заболевших COVID-19.

Тройку регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург (3316) и Подмосковье (1426). В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 484 новых случаев заражения коронавирусом, в Свердловской области — 395.

За последний день скончался 481 пациент с COVID-19. За все время пандемии умерли 65 566 человек, инфицированных коронавирусом.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что разработали тест-систему для выявления более заразного «британского» штамма коронавируса. По словам ведомства, она позволит выявлять инфекцию за полтора часа. «Тест способен различать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов», — уверили в Роспотребнадзоре.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 91,6 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 22,8 млн), а также в Индии (более 10,4 млн) и Бразилии (более 8,1 млн). Россия — на четвертом месте.