Силовики в Петербурге задержали уже по крайней мере восемь человек, которые планировали встречать Навального во Внуково

Силовики утром 17 января в аэропорту «Пулково» перед посадкой на рейс в Москву задержали главного редактора телеграм-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и еще двух активистов — Алексея Барича и Александра Края. Об этом «Новой газете» рассказал сам Иванкин.

Все трое планировали прилететь в Москву, чтобы встретить политика Алесея Навального, который 17 января должен возвратиться в Россию. «Задержали троих человек, было около 05:50. Сейчас нас уже должны отпустить», — заявил он. Полицейский объяснил задержания тем, что активисты «возможно, готовятся к массовым беспорядкам в аэропорту в Москве». Иванкин сообщил, что просто хочет поехать в Москву, силовик в ответ заявил «надо в этом разобраться».

Главный редактор телеграм-канала «Агит Россия» добавил, что приехать в столицу теперь будет сложно. «Все машины, которые на 11:00, приедут (в Москву —ред.) в 19:00–20:00. Будет поздно. Но мы сейчас думаем. Честно говоря, очень хотелось бы (успеть на встречу с Навальным — ред.)».

ОБНОВЛЕНО 10:49 В аэропорту «Пулково» на стойке регистрации задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался полететь в Москву, сообщает «Медиазона». 11:22 Давид Френкель рассказал подробности своего задержания. По его словам, силовики посчитали его «возможным организатором или участником массовых беспорядков сегодня в Москве». Несмотря на то, что Френкель предоставил полицейским редакционное задание и удостоверение, его задержали. 13:39 Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля отпустили из отдела полиции №51. При этом ему ничего не предъявили и не выдали никаких документов, пишет издание. Самолет, на котором журналист должен был отправиться в Москву, уже улетел.

Таким образом, число тех, кого полицейские в Петербурге задержали перед встречей с Навальным, достигло по крайней мере восьми.

Кроме того, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге силовики задержали редактора канала «Объектив реалий» Андрея Макашова. По его словам, ему сообщили, что задержание связано «с акциями, которые он планировал в Москве». Позже его отпустили из отдела полиции.

Телеграм канал «Avtozak LIVE» сообщил, что у аэропорта «Внуково» выставили забор, на парковке проезжающие люди замечают автозаки ОМОНа.

В ночь на 17 января в Санкт-Петербурге также задержали координатора местного штаба Навального Ирину Фатьянову и активиста Илью Гантварга, ехавших в Москву, чтобы встретить Навального в аэропорту. Их задержали в тамбуре и повезли в отдел полиции «для установления личности».

Помимо этого, накануне полиция задержала активистку Александру Шашок, которая хотела добраться до Внуково, чтобы встретить Навального. Также в Ленинградской области силовики изъяли автомобиль координатора местного отделения «Открытой России» Дмитрия Скурихина, который планировал ехать в Москву во Внуково.

Политик Алексей Навальный заявлял, что 17 января приедет в Россию из Германии после лечения в клинике «Шарите» от отравления боевым веществом из группы «Новичок». Днем ранее к его сторонникам пришли сотрудники полиции и попытались вручить предупреждения о недопустимости «несогласованных мероприятий».

В частности, силовики приходили к мундепам Константину Янкаускасу, Юлии Галяминой, Сергею Власову, координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову, а также к журналисту телеграм-канала Real View Федору Худокормову.