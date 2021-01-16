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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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Что произошло за день 16 января. Коротко

Общество185

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  • Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов начнет постановку сериала HBO по игре The Last of Us. Балагов поставит первые эпизоды сериала, сценаристом которого выступит автор «Чернобыля» Крейг Мейзин. «Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — написал режиссер.

  • Компания Nivea Men и Škoda отказались выступать спонсорами ЧМ по хоккею в 2021 году, если он пройдет в Беларуси. В Škoda, которая 28 лет была партнером ЧМ, заявили, что решение связанно с нарушением прав человека в Беларуси. «Мы выступаем против всех форм дискриминации и насилия», — заявила Nivea. Опасения по поводу проведения ЧМ в Беларуси высказала также компания Tissot.

  • МВД обнаружило отпечатки пальцев главы штаба юриста Любови Соболь в квартире предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального. В заключении, которое цитирует Соболь говорится, что отпечатки пальцев Ольги Ключниковой изъяты в квартире №38 на Суздальской улице, хотя «заявление было написано по квартире 37». Кроме того, по словам юриста, теща предполагаемого отравителя Константина Кудрявцева и потерпевшая по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК) утверждает, что Соболь была в квартире одна.

  • В Ленинградской области изъяли машину координатора «Открытой России» Дмитрия Скурихина перед его поездкой в Москву для встречи Навального, который 17 января собирается прилететь в Россию после лечения в Германии. Изъятие автомобиля силовики обосновали проверкой лозунга (на машине написано «скажи Путину “НЕТ!“»), сейчас он находится на стоянке. Кроме того, в Петербурге перед поездкой в Москву задержали активистку Александру Шашок, а московская прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности для желающих встретить Навального.

  • Главой правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) выбрали Вестфалия Армина Лашета, главу федеральной земли Северный Рейн. После ухода Меркель с поста председателя ХДС партию возглавила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В феврале 2020 года Крамп-Карренбауэр также решила оставить руководство партии.

  • Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. В оперштабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что решение приняли, так как в этих странах менее 0 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более 1.

  • В России за сутки выявили 24 092 новых случаев заражения COVID-19, 590 пациентов скончались. В Москве за сутки выявили 4 674 случая, в Петербурге — 3 253, в Подмосковье — 1 406. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 2 933 772, умерших —65 085.

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Теги:
коронавирус, навальный, nt
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