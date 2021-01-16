Что произошло за день 16 января. Коротко

Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов начнет постановку сериала HBO по игре The Last of Us. Балагов поставит первые эпизоды сериала, сценаристом которого выступит автор «Чернобыля» Крейг Мейзин. «Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — написал режиссер.

Компания Nivea Men и Škoda отказались выступать спонсорами ЧМ по хоккею в 2021 году, если он пройдет в Беларуси. В Škoda, которая 28 лет была партнером ЧМ, заявили, что решение связанно с нарушением прав человека в Беларуси. «Мы выступаем против всех форм дискриминации и насилия», — заявила Nivea. Опасения по поводу проведения ЧМ в Беларуси высказала также компания Tissot.

МВД обнаружило отпечатки пальцев главы штаба юриста Любови Соболь в квартире предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального. В заключении, которое цитирует Соболь говорится, что отпечатки пальцев Ольги Ключниковой изъяты в квартире №38 на Суздальской улице, хотя «заявление было написано по квартире 37». Кроме того, по словам юриста, теща предполагаемого отравителя Константина Кудрявцева и потерпевшая по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК) утверждает, что Соболь была в квартире одна.

В Ленинградской области изъяли машину координатора «Открытой России» Дмитрия Скурихина перед его поездкой в Москву для встречи Навального, который 17 января собирается прилететь в Россию после лечения в Германии. Изъятие автомобиля силовики обосновали проверкой лозунга (на машине написано «скажи Путину “НЕТ!“»), сейчас он находится на стоянке. Кроме того, в Петербурге перед поездкой в Москву задержали активистку Александру Шашок, а московская прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности для желающих встретить Навального.

Главой правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) выбрали Вестфалия Армина Лашета, главу федеральной земли Северный Рейн. После ухода Меркель с поста председателя ХДС партию возглавила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В феврале 2020 года Крамп-Карренбауэр также решила оставить руководство партии.

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. В оперштабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что решение приняли, так как в этих странах менее 0 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более 1.