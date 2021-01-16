Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Стрим «Новой»

Раскол в США. Последствия для России и мира

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 3 от 15 января 2021

Читать номер

МВД обнаружило отпечатки пальцев главы штаба Соболь в квартире предполагаемого соучастника покушения на Навального

Общество1 026

1 026
 

Экспертно-криминалистический центр управления МВД обнаружил отпечатки пальцев главы предвыборного штаба юриста ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Любови Соболь Ольги Ключниковой в квартире Константина Кудрявцева — предполагаемого отравителя политика Алексея Навального. Об этом Соболь сообщила в своем фейсбуке.

 

Как уточнила Соболь, в заключении говорится, что отпечатки пальцев изъяты в квартире №38 на Суздальской улице, хотя «заявление против меня было написано по квартире 37». Кроме того, по словам юриста, теща Кудрявцева и потерпевшая по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК) утверждает, что Соболь была в квартире одна.

Накануне Соболь заявила, что в телефоне у Ключниковой обнаружили прослушку после того, как она вышла из-под административного ареста за «неповиновение сотруднику полиции» после задержания у дома Кудрявцева.

21 декабря Соболь, Ключникова и еще один сотрудник Youtube-канала «Навальный LIVE» приехали к дому Кудрявцева.  В этот же день Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ.

Впоследствии Соболь задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Юриста ФБК повторно задержали уже 25 декабря — тогда к ней в квартиру пришли с обыском и отправили на допрос в СК, она стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК).

Соболь арестовали на 48 часов, 27 декабря ее отпустили из изолятора. Она рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, включая шесть допросов, и что ей назначили девять экспертиз.

Теги:
фбк, соболь, nt
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera