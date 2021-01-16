МВД обнаружило отпечатки пальцев главы штаба Соболь в квартире предполагаемого соучастника покушения на Навального

Экспертно-криминалистический центр управления МВД обнаружил отпечатки пальцев главы предвыборного штаба юриста ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Любови Соболь Ольги Ключниковой в квартире Константина Кудрявцева — предполагаемого отравителя политика Алексея Навального. Об этом Соболь сообщила в своем фейсбуке.

Как уточнила Соболь, в заключении говорится, что отпечатки пальцев изъяты в квартире №38 на Суздальской улице, хотя «заявление против меня было написано по квартире 37». Кроме того, по словам юриста, теща Кудрявцева и потерпевшая по делу о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК) утверждает, что Соболь была в квартире одна.

Накануне Соболь заявила, что в телефоне у Ключниковой обнаружили прослушку после того, как она вышла из-под административного ареста за «неповиновение сотруднику полиции» после задержания у дома Кудрявцева.

21 декабря Соболь, Ключникова и еще один сотрудник Youtube-канала «Навальный LIVE» приехали к дому Кудрявцева. В этот же день Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ.

Впоследствии Соболь задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Юриста ФБК повторно задержали уже 25 декабря — тогда к ней в квартиру пришли с обыском и отправили на допрос в СК, она стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК).

Соболь арестовали на 48 часов, 27 декабря ее отпустили из изолятора. Она рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, включая шесть допросов, и что ей назначили девять экспертиз.