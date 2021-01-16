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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
В Буйнакске выписали из больниц более 90 детей после массового отравления
Более 90 детей выписали из больниц дагестанского Буйнакска после массового отравления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.
«Ситуация в Буйнакске начинает стабилизироваться и находится под контролем регионального Минздрава. С момента вспышки отравления госпитализированы 188 человек. Выписаны 94 человека, из них 93 ребенка», — уточнили в министерстве.
За последние сутки в Буйнакске госпитализировали 24 человек, в том числе 20 детей. Их состояние оценивают как удовлетворительное.
О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что, по предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. Эту версию подтвердили в дагестанском Роспотребнадзоре. При этом глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода. СК по Дагестану возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК).
Теги:em, отравление, дагестан
Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром
Россия с 27 января возобновит авиасообщение с четырьмя странами: Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва — Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва — Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва — Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва — Доха, три раза в неделю)», — уточнили в штабе.
Решение приняли, исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более 1. Также авиасообщение возобновляется на основе взаимности.
Помимо возобновления авиасообщения с четырьмя странами, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет. Теперь самолеты будут летать по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю.
Россия прекратила полеты в другие страны в марте прошлого года в рамках борьбы с COVID-19. С рядом стран, среди которых Сербия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, Россия уже восстановила авиасообщение. Возобновились полеты и в Великобританию, но в конце прошлого года их приостановили из-за нового штамма коронавируса.