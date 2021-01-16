В Буйнакске выписали из больниц более 90 детей после массового отравления

Более 90 детей выписали из больниц дагестанского Буйнакска после массового отравления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

«Ситуация в Буйнакске начинает стабилизироваться и находится под контролем регионального Минздрава. С момента вспышки отравления госпитализированы 188 человек. Выписаны 94 человека, из них 93 ребенка», — уточнили в министерстве.

За последние сутки в Буйнакске госпитализировали 24 человек, в том числе 20 детей. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что, по предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. Эту версию подтвердили в дагестанском Роспотребнадзоре. При этом глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода. СК по Дагестану возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК).