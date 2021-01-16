Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Стрим «Новой»

Раскол в США. Последствия для России и мира

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 3 от 15 января 2021

Читать номер

В Буйнакске выписали из больниц более 90 детей после массового отравления

Общество45

45
 

Более 90 детей выписали из больниц дагестанского Буйнакска после массового отравления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава. 

«Ситуация в Буйнакске начинает стабилизироваться и находится под контролем регионального Минздрава. С момента вспышки отравления госпитализированы 188 человек. Выписаны 94 человека, из них 93 ребенка», — уточнили в министерстве.

За последние сутки в Буйнакске госпитализировали 24 человек, в том числе 20 детей. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что, по предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. Эту версию подтвердили в дагестанском Роспотребнадзоре. При этом глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода. СК по Дагестану возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК).

Теги:
em, отравление, дагестан

Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром

Общество311

311
 

Россия с 27 января возобновит авиасообщение с четырьмя странами: Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва — Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва — Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва — Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва — Доха, три раза в неделю)», — уточнили в штабе.

Решение приняли, исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более 1. Также авиасообщение возобновляется на основе взаимности.

Помимо возобновления авиасообщения с четырьмя странами, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет. Теперь самолеты будут летать по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю.

Россия прекратила полеты в другие страны в марте прошлого года в рамках борьбы с COVID-19. С рядом стран, среди которых Сербия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, Россия уже восстановила авиасообщение. Возобновились полеты и в Великобританию, но в конце прошлого года их приостановили из-за нового штамма коронавируса.

Читайте также

В Новый год с новым штаммом. Что известно о мутации коронавируса, из-за которой Великобритания оказалась изолированной от мира

 

Теги:
em, россия, авиасообщение
Больше интересного в вашей ленте
Последствия дистанционного обучения.
Вы будете видеть меньше такого
20 редчайших исторических фото, которые вы точно не видели!
Вы будете видеть меньше такого
«Авербух подарил?»: Лиза Арзамасова показала новую меховую шубку в соцсетях
Вы будете видеть меньше такого
Мой сказочный герой
Вы будете видеть меньше такого
Сэр Исаак Ньютон и его секреты
Вы будете видеть меньше такого
8 интерьерных клише, от которых давно пора бы избавиться (по мнению дизайнеров)
Вы будете видеть меньше такого
Чем шампанское отличается про просекко и кавы?
Вы будете видеть меньше такого
Для того, чтобы быть одиноким, нужно иметь железное здоровье
Вы будете видеть меньше такого
Новогодний рейс!
Вы будете видеть меньше такого
«Москва-Кассиопея» - куда и зачем?
Вы будете видеть меньше такого
Назвали список айфонов, которые уже не обновятся до iOS 15. Среди них легендарные модели
Вы будете видеть меньше такого
Как компании Nike удалось разрешить проблему массового воровства кроссовок сотрудниками на африканских заводах?
Вы будете видеть меньше такого
Почему Алиса это сказала?
Вы будете видеть меньше такого
Как посеять перец, чтобы он дал в 2 раза больше урожая – рассказываю про свою фишку
Вы будете видеть меньше такого
8 абсолютно новых фильмов из России. Каждый реальный шедевр
Вы будете видеть меньше такого
Моя жизнь в США Купили местную варёную колбасу, решил посмотреть состав, есть не стал. Но подумал показать вам ценник и…
Вы будете видеть меньше такого
Узнала, как на Кубани вкусно варят картофель в мундире, добавляя три ингредиента. И придумали, как за секунды очистить
Вы будете видеть меньше такого
Посмотрите, как старый тягач МАЗ-537 поехал спустя 25 лет простоя
Вы будете видеть меньше такого
«Стиляги» и серые массы
Вы будете видеть меньше такого
Первые дни второго мейн-куна в доме. Кот с собачьим именем оказался не таким, как мы ожидали
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera