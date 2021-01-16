Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром

Россия с 27 января возобновит авиасообщение с четырьмя странами: Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва — Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва — Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва — Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва — Доха, три раза в неделю)», — уточнили в штабе.

Решение приняли, исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения COVID-19 за семь дней не более 1. Также авиасообщение возобновляется на основе взаимности.

Помимо возобновления авиасообщения с четырьмя странами, Россия увеличит число регулярных рейсов в Египет. Теперь самолеты будут летать по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю.

Россия прекратила полеты в другие страны в марте прошлого года в рамках борьбы с COVID-19. С рядом стран, среди которых Сербия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, Россия уже восстановила авиасообщение. Возобновились полеты и в Великобританию, но в конце прошлого года их приостановили из-за нового штамма коронавируса.