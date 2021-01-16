Nivea и Skoda откажутся от спонсорства ЧМ-2021 по хоккею в случае его проведения в Беларуси

Компания Nivea Men не будет выступать спонсором чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если он пройдет в Беларуси. Об этом сообщается в ее инстаграме. Аналогичное решение приняла Škoda.

«Мы выступаем против всех форм дискриминации и насилия. Оценивая сложившуюся ситуацию, мы решили, что не будем спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если матчи турнира пройдут в Беларуси. Мы уже проинформировали Международную федерацию о нашем решении», — заявила Nivea.

В Škoda отметили, что на протяжении 28 лет были партнерами ЧМ. Однако также в компании поддерживают права человека, в связи с чем откажутся от спонсорства турнира, если Беларусь выступит в качестве его соорганизатора.

Планируется, что ЧМ по хоккею пройдет в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Из-за начавшихся в первой стране протестов после голосования на президентских выборах глава латвийского министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что проведение турнира в Минске «абсолютно недопустимо» и «аморально».

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель по итогам встречи с Александром Лукашенко говорил ТАСС, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи ЧМ у себя. Окончательное решение планируют принять в конце января.

ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, а его главная соперница Светлана Тихановская, по данным комиссии, якобы набрала около 10%. После этого в Беларуси и начались протесты. По данным правозащитного центра «Весна», за время протестов в Беларуси силовики задержали свыше 33 тысяч человек, фигурантами уголовных дел стали более 900 граждан.