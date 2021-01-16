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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Убили главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову
Алексей Фролов«Новая Газета в Рязани»
Главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова была убита, тело журналистки с десятью ножевыми ранениями обнаружили в собственной квартире. Об этом сообщают ее коллеги из холдинга «Народная медиа-группа».
Погибшей было 33 года. В убийстве уже сознался 37-летний муж журналистки, который после произошедшего забрал детей и покинул Рязань. Он задержан и дал показания, что убийство произошло в ходе семейной ссоры. Пара находилась в состоянии развода.
По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СКР по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Дети временно переданы на попечение родственников.
В конце марта 2020 года журналистка получала угрозы в своей адрес, сообщала на своей странице во «ВКонтакте». «Сегодня ночью мне угрожали расправой. Звонил аноним — неадекватная женщина. Очевидно, что данная ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. На том конце „провода“ несколько раз назвали адрес редакции нашего портала, заявили, что меня „пробивают“, а потом пригрозили удушением», — написала журналистка.
Теги:журналисты, рязань, убийство
Начальника управления в администрации Норильска задержали по делу о гибели трех человек при сходе лавины
Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека, а 14-летнего подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщается на сайте СК.
Задержанному вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Следствие считает, что он не контролировал подчиненных должным образом и не проверял полноту сведений о погоде, включаемых дежурными в сводки. В результате оперативный дежурный, получивший прогноз, не включил в сводку сведения о возможном сходе лавин в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.
В релизе СК не называется имя задержанного, на сайте администрации Норильска как начальник управления указан Евгений Панферов. Ранее по делу о халатности также был задержан дежурный.
Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди, погибла семья из трех человек. В рамках возбужденного дела СК ранее провел обыск в администрации Норильска.
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