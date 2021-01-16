Убили главного редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову

Главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова была убита, тело журналистки с десятью ножевыми ранениями обнаружили в собственной квартире. Об этом сообщают ее коллеги из холдинга «Народная медиа-группа».

Погибшей было 33 года. В убийстве уже сознался 37-летний муж журналистки, который после произошедшего забрал детей и покинул Рязань. Он задержан и дал показания, что убийство произошло в ходе семейной ссоры. Пара находилась в состоянии развода.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СКР по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Дети временно переданы на попечение родственников.

В конце марта 2020 года журналистка получала угрозы в своей адрес, сообщала на своей странице во «ВКонтакте». «Сегодня ночью мне угрожали расправой. Звонил аноним — неадекватная женщина. Очевидно, что данная ситуация связана с моей профессиональной деятельностью. На том конце „провода“ несколько раз назвали адрес редакции нашего портала, заявили, что меня „пробивают“, а потом пригрозили удушением», — написала журналистка.