Начальника управления в администрации Норильска задержали по делу о гибели трех человек при сходе лавины

Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека, а 14-летнего подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщается на сайте СК.

Задержанному вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Следствие считает, что он не контролировал подчиненных должным образом и не проверял полноту сведений о погоде, включаемых дежурными в сводки. В результате оперативный дежурный, получивший прогноз, не включил в сводку сведения о возможном сходе лавин в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

В релизе СК не называется имя задержанного, на сайте администрации Норильска как начальник управления указан Евгений Панферов. Ранее по делу о халатности также был задержан дежурный.

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди, погибла семья из трех человек. В рамках возбужденного дела СК ранее провел обыск в администрации Норильска.