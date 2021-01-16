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№ 3 от 15 января 2021

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Главой правящего в Германии ХДС стал Армин Лашет

Политика592

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Главой правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) выбрали главу федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. Об этом сообщает Der Spiegel.

В первом туре на голосовании делегатов онлайн-съезда ХДС Лашет получил 380 голосов, бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц — 385, председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген — 224. Это привело ко второму туру голосования без участия последнего, в котором Лашет получил большинство.

Всего голосовали 992 делегата из 1001. Три человека воздержались.

При этом в гонке кандидатов, согласно опросам октября 2020 года, лидировал Мерц — 45% сторонников ХДС и 27% приверженцев других партий хотели бы видеть его во главе союза. В отличие от Лашета и Реттгена Мерц уже возглавлял фракцкию ХДС/ХСС с 2000 по 2002 годы.

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель объявила об уходе из политики по окончании четвертого срока правления и покинула пост председателя ХДС после 18 лет во главе партии. На данный момент ХДС временно возглавляет министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Меркель и долгое время считавшаяся ее преемницей. В феврале 2020 года Крамп-Карренбауэр также решила оставить руководство партии.

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Теги:
em, хдс, германия
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