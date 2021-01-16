В Ленинградской области изъяли машину координатора «Открытой России» перед его поездкой в Москву для встречи Навального

В Ленинградской области силовики изъяли автомобиль координатора местного отделения «Открытой России» Дмитрия Скурихина. Об этом сообщается в телеграм-канале «Открытки».

Изъятие автомобиля силовики обосновали проверкой лозунга (на машине написано «скажи Путину “НЕТ!“»), сейчас он находится на стоянке. «Открытка» отмечает, что прошлой весной машину уже проверяли, с тех пор в ней ничего не изменилось.

На автомобиле Скурихин собирался ехать в Москву, чтобы встретить политика Алексея Навального, возвращающегося из Берлина в воскресенье, где он проходил реабилитацию после отравления веществом из группы «Новичок». В Петербурге перед поездкой в Москву задержали активистку Александру Шашок, пишет «ОВД-Инфо». Накануне московская прокуратура опубликовала предупреждение об ответственности для желающих встретить Навального.

Оппозиционер решил вернуться в Россию, хотя Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Сам политик отмечал, что его условный срок закончился 30 декабря прошлого года.