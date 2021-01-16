Материалы
Рубрики
Темы
- Набычились. 2021 год в России — как 1937-й4 материала
- Вашингтонский мятеж4 материала
- Тексты года «Новой». Антология77 материалов
Свежий выпуск
№ 3 от 15 января 2021Читать номер
WhatsApp перенес вступление в силу новых правил конфиденциальности с февраля на май
Мессенджер WhatsApp перенес вступление в силу обновления пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая. Об этом говорится в сообщении компании.
«Мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнем предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой», — отметили в WhatsApp.
Мессенджер заверил, что сообщения защищены сквозным шифрованием, у компании нет доступа к местоположению пользователей, а у Facebook —к контактам. Кроме того, в WhatsApp заявили, что не хранят журналы переписки и звонков.
Facebook приобрел WhatsApp в 2014 году. В начале января этого года мессенджер объявил об изменении правил конфиденциальности. Некоторые люди восприняли это так, что теперь WhatsApp будет передавать данные Facebook и стал и переходить на другие сервисы обмена сообщениями.
Теги:личные данные, em, facebook, whatsapp
Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
Страницы действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram разблокировали. Аккаунты американского лидера в соцсетях снова доступны.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг сообщал о блокировке страницы Трампа до 20 января — дня, когда истекают его полномочия. По мнению основателя соцсети, это было необходимо для мирной передачи власти избранному президенту Джозефу Байдену. Страницы Трампа заблокировали на следующий день после штурма его сторонниками Капитолия.
При этом страницы Трампа в Twitter и YouTube остаются заблокированными. Сервис микроблогов 9 января заявил, что «после тщательного анализа недавних публикаций» работа страницы американского лидера остановлена навсегда. Представитель YouTube 13 числа уточнил, что блокировка продлится как минимум неделю в соответствии с политикой платформы.
Сторонники Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков, поддержавших Джозефа Байдена. Впоследствии Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у сторонников Трампа альтернативную социальную сеть Parler. После этого мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — за неделю его скачали более полумиллиона американских граждан.