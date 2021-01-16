WhatsApp перенес вступление в силу новых правил конфиденциальности с февраля на май

Мессенджер WhatsApp перенес вступление в силу обновления пользовательского соглашения с 8 февраля на 15 мая. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнем предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой», — отметили в WhatsApp.

Мессенджер заверил, что сообщения защищены сквозным шифрованием, у компании нет доступа к местоположению пользователей, а у Facebook —к контактам. Кроме того, в WhatsApp заявили, что не хранят журналы переписки и звонков.

Facebook приобрел WhatsApp в 2014 году. В начале января этого года мессенджер объявил об изменении правил конфиденциальности. Некоторые люди восприняли это так, что теперь WhatsApp будет передавать данные Facebook и стал и переходить на другие сервисы обмена сообщениями.