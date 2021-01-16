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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
В России за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев заражения COVID-19
На территории России за последние сутки зафиксировали 24 092 новых случая заражения коронавирусом, сообщает московский оперштаб. Общее число зафиксированных в стране случаев достигло 2 933 772.
В Москве за сутки выявили 4 674 случая, в Петербурге — 3 253, в Подмосковье — 1 406, в Нижегородской и Свердловской областях — 485 и 397 соответственно. В северной столице суточный прирост стал максимальным с 6 января, когда оперштаб сообщил о 3 341 заболевшем.
Скончались за сутки от COVID-19 590 пациентов по России, общее число умерших от инфекции на территории страны достигло 65 085. Суточный прирост скончавшихся от коронавируса стал максимальным с 24 декабря, когда умерли 635 пациентов. Выздоровели в стране 2 936 991 пациента, из них 27 311 — за последние сутки.
По данным университета Хопкинса, во всем мире зафиксировали почти 94 млн случаев заражения COVID-19, умерли от инфекции свыше 2 млн человек. Россия по числу заболевших занимает четвертое место после США (более 23,5 млн случаев коронавируса), Индии (свыше 10,5 млн) и Бразилии (более 8 млн).
Теги:em, россия, коронавирус
В Германии заявили об ответе на запросы России по отравлению Навального
Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на запросы России по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом, как пишет Deutsche Welle, сообщил представитель министерства.
«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», — заявил он. Представитель немецкого министерства отметил, что в распоряжении России находятся «все необходимые данные для начала уголовного производства».
По его словам, Навальный на допросе «обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой». Врачей берлинской клиники «Шарите», где оппозиционер лечился, не допрашивали, так как они обязаны хранить врачебную тайну. Медицинскую информацию России не передали, так как сам Навальный не согласился на это.
Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил аварийную посадку в Омске. Политика госпитализировали, и после долгих переговоров согласились перевезти на лечение в Германию. Независимые лаборатории этой страны, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», позже эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия. Россия отрицает, что политик был отравлен.
Оппозиционер решил вернуться в Москву, он прилетит из Берлина 17 января, хотя управление ФСИН по Москве заявило, что предпримет «все действия по задержанию» политика до решения суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». При этом сам Навальный отмечал, что его условный срок закончился в конце прошлого года.
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