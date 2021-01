Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов начнет постановку сериала HBO по игре The Last of Us

Российского режиссера Кантемира Балагова, снявшего, в частности, фильм «Дылда», назначили постановщиком первых эпизодов сериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us), основанного на одноименной видеоигре. Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский в инстаграме.

«Кантемир Балагов поставит первые эпизоды сериала HBO "Одни из нас". Сценаристом выступит автор "Чернобыля" Крейг Мейзин. Сегодня об этой новости объявил телеканал HBO и я наконец могу не сдерживаться и громко сказать, как рад я за Кантемира!» — говорится в его посте.

Сам режиссер тоже выразил радость по поводу назначения постановщиком: «Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!».

«Дылда» рассказывает о жизни двух женщин, которые вернулись с фронта в Ленинград в конце 1945 года. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. В 2019 году картину выдвинули на «Оскар» от России.

Действие игры The Last of Us происходит в постапокалиптическом будущем на бывшей территории США. По сюжету, прошло спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. Первоначально, в 2013 году, игру выпустили для PlayStation 3. В 2014 году появилась обновленная версия для PlayStation 4.