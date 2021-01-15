Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский

На 86-м году жизни скончался директор Института демографии Высшей школы экономики, заслуженный профессор Анатолий Вишневский. Об этом сообщается на сайте вуза.

Фото: Wikipedia / Alexei Kouprianov

Как сообщил коллега Вишневского Марк Толтс, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Анатолий Григорьевич был выдающимся ученым, его по праву считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения», — говорится в сообщении ВШЭ.

Вишневский родился 1 апреля 1935 года в Харькове. В 1958 году он окончил Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Статистика», в 1983 году стал доктором экономических наук.

В 2007 году Вишневского назначили главой Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В 2014 году ему присвоили звание заслуженного экономиста, в 2017 он получил нагрудный знак «За вклад в развитие государственной статистики».

Вишневский — автор более 500 публикаций, среди которых научные работы, публицистика и художественные произведения.