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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Умер директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский
На 86-м году жизни скончался директор Института демографии Высшей школы экономики, заслуженный профессор Анатолий Вишневский. Об этом сообщается на сайте вуза.
Как сообщил коллега Вишневского Марк Толтс, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
«Анатолий Григорьевич был выдающимся ученым, его по праву считали главным демографом России и всего пост-советского пространства. Он внес большой вклад не только в демографическую науку, но также в социальную историю, экономику народонаселения», — говорится в сообщении ВШЭ.
Вишневский родился 1 апреля 1935 года в Харькове. В 1958 году он окончил Харьковский государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Статистика», в 1983 году стал доктором экономических наук.
В 2007 году Вишневского назначили главой Институт демографии, который был образован на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В 2014 году ему присвоили звание заслуженного экономиста, в 2017 он получил нагрудный знак «За вклад в развитие государственной статистики».
Вишневский — автор более 500 публикаций, среди которых научные работы, публицистика и художественные произведения.