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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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В мире от COVID-19 умерли более 2 млн человек

Общество19

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С начала пандемии от коронавируса во всем мире умерли более 2 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 2 000 905. Больше всего пациентов с COVID-19 умерли в США (389,6 тысячи), Бразилии (207,1 тысячи), Индии (151,9 тысячи), Мексике (137,9 тысячи) и Великобритании (87,4 тысячи). В России, по данным оперштаба, зафиксированы 64 495 случаев летального исхода от коронавируса. 

COVID-19 начал распространяться в Ухане в конце 2019 года. Всего в мире на данный момент зафиксировали 93 418 283 случая заражения COVID-19. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — более 23,3 млн, а также в Индии (более 10,5 млн) и Бразилии (более 8,3 млн). Россия находится на четвертом месте (3 520 531 случай заражения). 

За последние сутки в России выявили 24 715 новых случаев заражения COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эксперты ее ведомства обнаружили в стране почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции. По ее словам, COVID-19 в будущем станет сезонной инфекцией наподобие гриппа.

Теги:
заражения, sf, джонс хопкинс, мир , коронавирус

Прокурор Пермского края потребовал отменить приговор по делу о «кукле Путина» из-за чрезмерной мягкости наказания

Общество655

Александра Семеноваспециально для «Новой»

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Прокурор Пермского края обратился в кассационный суд с представлением об отмене приговора по делу о «кукле Путина», сообщает «Апология протеста».

В жалобе указано, что «судебная коллегия уклонилась от оценки доказательств, подтверждающих вину Александра Эткина, и не проверила доводы обвинения по существу», а условные сроки Александру Шабарчину и Даниле Васильеву «являются чрезмерно мягкими, назначенным без учета в полной мере характера и степени общественной опасности преступления, относящего к категории тяжких».

Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец» привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту». 

Районный суд Перми оправдал фигуранта Александра Эткина, присудил год условно Даниле Васильеву и 2 года колонии Александру Шабарчину. Апелляционный суд заменил Шабарчину реальный срок на условный, активист провел в СИЗО 80 дней.

Теги:
sf, путин, пермь
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