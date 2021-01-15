В мире от COVID-19 умерли более 2 млн человек

С начала пандемии от коронавируса во всем мире умерли более 2 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Число жертв коронавирусной инфекции за все время пандемии достигло 2 000 905. Больше всего пациентов с COVID-19 умерли в США (389,6 тысячи), Бразилии (207,1 тысячи), Индии (151,9 тысячи), Мексике (137,9 тысячи) и Великобритании (87,4 тысячи). В России, по данным оперштаба, зафиксированы 64 495 случаев летального исхода от коронавируса.

COVID-19 начал распространяться в Ухане в конце 2019 года. Всего в мире на данный момент зафиксировали 93 418 283 случая заражения COVID-19. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — более 23,3 млн, а также в Индии (более 10,5 млн) и Бразилии (более 8,3 млн). Россия находится на четвертом месте (3 520 531 случай заражения).

Читайте также Погнутая карма и премия Дарвина. Как меня чипировали от коронавируса

За последние сутки в России выявили 24 715 новых случаев заражения COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эксперты ее ведомства обнаружили в стране почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции. По ее словам, COVID-19 в будущем станет сезонной инфекцией наподобие гриппа.