Прокурор Пермского края потребовал отменить приговор по делу о «кукле Путина» из-за чрезмерной мягкости наказания

Прокурор Пермского края обратился в кассационный суд с представлением об отмене приговора по делу о «кукле Путина», сообщает «Апология протеста».

В жалобе указано, что «судебная коллегия уклонилась от оценки доказательств, подтверждающих вину Александра Эткина, и не проверила доводы обвинения по существу», а условные сроки Александру Шабарчину и Даниле Васильеву «являются чрезмерно мягкими, назначенным без учета в полной мере характера и степени общественной опасности преступления, относящего к категории тяжких».

Куклу в маске с лицом Владимира Путина и надписями «Военный преступник ПЫНЯ В.В.» и «Лжец» привязали к столбу в центре Перми в ноябре 2018 года. Через месяц было возбуждено уголовное дело о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Психолого-лингвистическая экспертиза Пермского университета (ПГНИУ) впоследствии пришла к выводу, что акция была «спланированной», «с хулиганскими мотивами» и «с интенцией открытого неуважения к президенту».

Районный суд Перми оправдал фигуранта Александра Эткина, присудил год условно Даниле Васильеву и 2 года колонии Александру Шабарчину. Апелляционный суд заменил Шабарчину реальный срок на условный, активист провел в СИЗО 80 дней.