Более 50 членов РАН выступили в поддержку аспиранта МГУ Мифтахова, обвиняемого по делу о разбитом окне в офисе «Единой России»

54 академика и члена-корреспондента Российской академии наук подписали обращение в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, обвиняемого по делу о разбитом окне в московском офисе «Единой России». Об этом в фейсбуке сообщил член РАН Александр Белавин.

Академики выразили обеспокоенность делом, возбужденным против Мифтахова и призвали освободить аспиранта.

«В тюрьме Азат Мифтахов написал две научных работы, одна из которых опубликована в Бюллетене Польской Академии Наук, а другая подана в международный научный журнал, — отметили подписанты. — Все ходатайства о замене заключения в СИЗО более мягкой мерой пресечения были отклонены судом. Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению».

Академики напомнили, что адвокат Светлана Сидоркина сообщала о пытках Мифтахова. Однако уголовное дело об этом не возбудили.

«Надо как-то протестовать против того, два года человека держат из-за очень сомнительного обвинения в заключении, — сказала «Новой газете» микробиолог Елизавета Бонч-Осмоловская, подписавшая обращение. — <...> Мне кажется, чем больше людей самым разным образом откликнутся на это, тем больше шансов, что как-то прислушаются к нам, хотя, конечно, уверенности нет».

В конце декабря прошлого года обвинение запросило для Мифтахова шесть лет колонии. Приговор ему вынесут 18 января.

Ранее в поддержку Мифтахова выступили более 2500 математиков из 15 стран. Петицию с требованием освободить математика подписали уже свыше 86 тысяч человек.

Силовики задержали Мифтахова 1 февраля 2019 года в Москве по делу о незаконном изготовлении взрывчатки (ч. 1 ст. 223.1 УК), найденной на автобусной остановке в Балашихе. Следствие не нашло улик, указывающих на причастность анархиста к делу, его отпустили. На выходе из ИВС Мифтахова задержали снова по делу о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК). Позже обвинение переквалифицировали на хулиганство (ст. 213 УК).

По версии обвинения, 31 января 2018 года Мифтахов и его знакомые совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Горбань якобы разбила окно молотком, Кобаидзе бросил в офис файер, Ейкин снимал процесс на видео, а Речкалов опубликовал запись в интернете. Мифтахов в это время стоял вблизи и следил за обстановкой, считает следствие.