Материалы
Рубрики
Темы
- Набычились. 2021 год в России — как 1937-й4 материала
- Вашингтонский мятеж4 материала
- Тексты года «Новой». Антология77 материалов
Свежий выпуск
№ 3 от 15 января 2021Читать номер
В Москве возбудили уголовное дело после поставок почти 10 млн использованных одноразовых перчаток
В Москве возбудили уголовное дело по факту поставок иностранной компанией более 9,9 млн одноразовых перчаток, которые ранее использовались. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении.
Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов установила, что коммерческая организация и зарубежная компания заключили контракт о поставке одноразовых виниловых перчаток для их последующей реализации.
«Предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил», — отметили в прокуратуре.
26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали оставаться дома, а предприятия и организации должны были обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.
За последние сутки российские врачи выявили еще 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве COVID-19 заболели 5534 жителя. Общее число заболевших с начала пандемии в России превысило 3,5 миллиона.