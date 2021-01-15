В Москве возбудили уголовное дело после поставок почти 10 млн использованных одноразовых перчаток

В Москве возбудили уголовное дело по факту поставок иностранной компанией более 9,9 млн одноразовых перчаток, которые ранее использовались. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов установила, что коммерческая организация и зарубежная компания заключили контракт о поставке одноразовых виниловых перчаток для их последующей реализации.

«Предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил», — отметили в прокуратуре.

26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали оставаться дома, а предприятия и организации должны были обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.

За последние сутки российские врачи выявили еще 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве COVID-19 заболели 5534 жителя. Общее число заболевших с начала пандемии в России превысило 3,5 миллиона.