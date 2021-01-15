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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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В Беларуси задержали экс-лидера «Молодого фронта» Дашкевича

Общество4

4
 

В Беларуси задержали бывшего лидера националистической организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича, сообщила в фейсбуке его жена Анастасия. 

Она рассказала «Медиазоне», что Дашкевича задержали около 17:20 на месте Куропатской вахты (акции против работы ресторана «Поедем поедим» рядом с Куропатами — местом репрессий) вместе с еще одним человеком. Кто второй задержанный не уточняется, как и причина задержания.

В октябре прошлого года Дашкевича арестовали на 15 суток за участие в несанкционированном пикете (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). После задержания в Минске его поместили в ИВС на улице Окрестина, он рассказывал о «бесчеловечных условиях» в изоляторе. Он на суде заявлял ходатайство о прекращении пыток задержанных. 

Теги:
задержание, беларусь, em

YouTube заблокировал канал попавшего под санкции США ФК «Ахмат»

Общество148

148
 

Видеохостинг YouTube заблокировал канал чеченского футбольного клуба «Ахмат», обратило внимание агентство РИА Новости.

При переходе на канал появляется сообщение «Эта страница недоступна». В поиске аккаунт тоже не отображается. Клуб заявил, что канал заблокировали «без каких-либо оснований». 

Также под блокировку на YouTube попал канал промоутерской компании смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA). «Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту», — заявил президент компании Алексей Яценко. 

«Ахмат» и ACA попали под санкции США в декабре прошлого года за нарушение прав человека. В список включили еще несколько компаний, которые, по данным США, контролируются главой Чечни Рамзаном Кадыровым или находятся в его собственности.

Теги:
блокировка, фк ахмат, youtube, em
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