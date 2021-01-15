В Беларуси задержали экс-лидера «Молодого фронта» Дашкевича

В Беларуси задержали бывшего лидера националистической организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича, сообщила в фейсбуке его жена Анастасия.

Она рассказала «Медиазоне», что Дашкевича задержали около 17:20 на месте Куропатской вахты (акции против работы ресторана «Поедем поедим» рядом с Куропатами — местом репрессий) вместе с еще одним человеком. Кто второй задержанный не уточняется, как и причина задержания.

В октябре прошлого года Дашкевича арестовали на 15 суток за участие в несанкционированном пикете (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). После задержания в Минске его поместили в ИВС на улице Окрестина, он рассказывал о «бесчеловечных условиях» в изоляторе. Он на суде заявлял ходатайство о прекращении пыток задержанных.