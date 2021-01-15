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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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YouTube заблокировал канал попавшего под санкции США ФК «Ахмат»

Общество2

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Видеохостинг YouTube заблокировал канал чеченского футбольного клуба «Ахмат», обратило внимание агентство РИА Новости.

При переходе на канал появляется сообщение «Эта страница недоступна». В поиске аккаунт тоже не отображается. Клуб заявил, что канал заблокировали «без каких-либо оснований». 

Также под блокировку на YouTube попал канал промоутерской компании смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA). «Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту», — заявил президент компании Алексей Яценко. 

«Ахмат» и ACA попали под санкции США в декабре прошлого года за нарушение прав человека. В список включили еще несколько компаний, которые, по данным США, контролируются главой Чечни Рамзаном Кадыровым или находятся в его собственности.

Теги:
блокировка, фк ахмат, youtube, em

Английский футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока и стал главным тренером «Дерби Каунти»

Спорт87

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру игрока. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Дерби Каунти». 

35-летнего Руни назначили главным тренером «Дерби Каунти». Контракт рассчитан на два с половиной года.

«Иметь возможность пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку — это такая честь. И я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, фанатам, что мы вместе с коллегами приложим все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал этого исторического клуба, который я наблюдал в последние 12 месяцев», — сказал Руни. 

С января 2020 года футболист входил в тренерский штаб команды, одновременно выступая в качестве игрока. За «Дерби Каунти» Руни провел 35 игр, забил семь голов. Кроме того, с ноября футболист исполнял обязанности главного тренера. 

Теги:
англия, sf, тренеры, футбол
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