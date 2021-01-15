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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
YouTube заблокировал канал попавшего под санкции США ФК «Ахмат»
Видеохостинг YouTube заблокировал канал чеченского футбольного клуба «Ахмат», обратило внимание агентство РИА Новости.
При переходе на канал появляется сообщение «Эта страница недоступна». В поиске аккаунт тоже не отображается. Клуб заявил, что канал заблокировали «без каких-либо оснований».
Также под блокировку на YouTube попал канал промоутерской компании смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA). «Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту», — заявил президент компании Алексей Яценко.
«Ахмат» и ACA попали под санкции США в декабре прошлого года за нарушение прав человека. В список включили еще несколько компаний, которые, по данным США, контролируются главой Чечни Рамзаном Кадыровым или находятся в его собственности.
Теги:блокировка, фк ахмат, youtube, em
Английский футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока и стал главным тренером «Дерби Каунти»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру игрока. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Дерби Каунти».
35-летнего Руни назначили главным тренером «Дерби Каунти». Контракт рассчитан на два с половиной года.
«Иметь возможность пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку — это такая честь. И я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, фанатам, что мы вместе с коллегами приложим все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал этого исторического клуба, который я наблюдал в последние 12 месяцев», — сказал Руни.
С января 2020 года футболист входил в тренерский штаб команды, одновременно выступая в качестве игрока. За «Дерби Каунти» Руни провел 35 игр, забил семь голов. Кроме того, с ноября футболист исполнял обязанности главного тренера.