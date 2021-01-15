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№ 3 от 15 января 2021

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Кабмин Нидерландов ушел в отставку из-за скандала с детскими пособиями

Политика99

99
 

Правительство Нидерландов вместе с его главой Марком Рютте ушло в отставку из-за скандала, связанного с тем, что налоговая служба ошибочно обвинила тысячи родителей в мошенничестве с получением пособия на детей. Об этом пишет NL Times. 

Нынешнее правительство останется у власти до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин. До окончательного ухода правительство будет заниматься текущими вопросами, в том числе связанными с пандемией коронавируса. 

Наиболее «спорные или чувствительные темы» оставят на рассмотрение следующего кабинета. Что можно отнести к подобной категории определят парламент и сенат. 

Скандал вспыхнул в прошлом году. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро. Одним из критериев для вычисления якобы мошенников стало наличие двойного гражданства.

Парламентская комиссия пришла к выводу, что кабмин частично несет ответственность за ошибку. Впоследствии власти извинились перед родителями, отмечает Politico, и в марте прошлого года выделили 500 миллионов евро на компенсации пострадавшим родителям. 

Выборы пройдут в Нидерландах 17 марта. Некоторые избирательные участки откроются раньше, чтобы голосующие могли соблюдать социальную дистанцию из-за пандемии. 

Теги:
отставка, правительство, нидерланды, em

Белорусскому журналисту Андрею Александрову вменили финансирование протестов

Общество168

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МВД Беларуси задержало двух предпринимателей, подозреваемых в финансировании протестов в стране. Об этом сообщила в телеграме пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Чемоданова.

Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич уточнил, что задержанные — 42-летний журналист и медиаменеджер Андрей Александров, а также его 32-летняя девушка Ирина Злобина. По версии МВД, они «занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС». 

Казакевич заявил, что деньги задержанные получали из-за рубежа и часть средств тратили на личные нужды: «Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BYHelp (основан Алексеем Леончиком — ред.)».

Силовики провели обыски по месту жительства Александрова и Злобиной, а также в офисе агентства БелаПАН, в котором раньше работал Александров. «Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тысяч долларов США и евро и 25 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника», — рассказал Казакевич. 

Против Александрова и Злобиной возбудили дело об обучении и иной подготовке лиц, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 2 ст. 342 УК РБ). Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Обыски в БелаПАН прошли накануне. В постановлении на обыск, в том числе, фигурировала ст. 293 УК РБ (массовые беспорядки). Александрова и Злобину задержали за день до этого. 

Акции протеста в белорусской столице продолжаются с августа прошлого года. Они начались после того, как ЦИК страны объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Его главная соперница Светлана Тихановская, по данным комиссии, якобы набрала около 10%. По данным правозащитного центра «Весна», за время протестов в Беларуси силовики задержали свыше 33 тысяч человек, фигурантами уголовных дел стали более 900 граждан.

Теги:
протесты, задержание, беларусь, em
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