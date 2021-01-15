Белорусскому журналисту Андрею Александрову вменили финансирование протестов

МВД Беларуси задержало двух предпринимателей, подозреваемых в финансировании протестов в стране. Об этом сообщила в телеграме пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Чемоданова.

Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич уточнил, что задержанные — 42-летний журналист и медиаменеджер Андрей Александров, а также его 32-летняя девушка Ирина Злобина. По версии МВД, они «занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС».

Казакевич заявил, что деньги задержанные получали из-за рубежа и часть средств тратили на личные нужды: «Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BYHelp (основан Алексеем Леончиком — ред.)».

Силовики провели обыски по месту жительства Александрова и Злобиной, а также в офисе агентства БелаПАН, в котором раньше работал Александров. «Обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, денежная сумма в размере более 25 тысяч долларов США и евро и 25 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника», — рассказал Казакевич.

Против Александрова и Злобиной возбудили дело об обучении и иной подготовке лиц, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 2 ст. 342 УК РБ). Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Обыски в БелаПАН прошли накануне. В постановлении на обыск, в том числе, фигурировала ст. 293 УК РБ (массовые беспорядки). Александрова и Злобину задержали за день до этого.

Акции протеста в белорусской столице продолжаются с августа прошлого года. Они начались после того, как ЦИК страны объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Его главная соперница Светлана Тихановская, по данным комиссии, якобы набрала около 10%. По данным правозащитного центра «Весна», за время протестов в Беларуси силовики задержали свыше 33 тысяч человек, фигурантами уголовных дел стали более 900 граждан.