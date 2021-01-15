Ростехнадзор оштрафовал Норильско-Таймырскую энергокомпанию на миллион рублей из-за майского разлива солярки в Норильске 

Енисейское управление Ростехнадзора назначила «дочке» «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании — штраф в миллион рублей за нарушение норм промышленной безопасности на ТЭЦ-3, где в конце мая произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В ходе проверки специалисты надзорного ведомства выяснили, что НТЭК не контролировала состояние фундамента резервуара, где хранилась солярка, а также не провела «обвалование резервуарного парка к геометрическим параметрам, предусматривающим удержание разлившегося нефтепродукта при разрушении наибольшего по объему резервуара». Ростехнадзор выявил и ряд других нарушений.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от аварии под Норильском почти в 148 миллиардов рублей. Компания «Норникель» утверждает, что сумма ущерба значительно ниже — в 21,4 миллиарда рублей.

15 января дело о взыскании 148 миллиардов с НТЭК за разлив солярки должен был рассматривать Арбитражный суд Красноярского края. К разбирательству в качестве третьего лица суд привлек компании «Экотерра» и ООО «Безопасность в промышленности». Первая проводила расчет вреда по НТЭК и оценила ущерб лишь в 17,94 миллиарда рублей. Вторая — еще до аварии проводило экспертизу резервуара, из которого в мае произошла утечка.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Он привел к тому, что более 20 тысяч тонн солярки попало в почву и реки. Из-за произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.