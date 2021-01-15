Губернатор Петербурга выдвинул сына директора Эрмитажа Пиотровского на должность вице-губернатора по культуре

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание города кандидатуру Бориса Пиотровского, сына директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, на должность вице-губернатора, курирующего вопросы культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Пиотровский с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении пресс-службы.

Беглов также предложил назначить Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора, который будет решать вопросы энергетики и тарифного регулирования. Дрегваль с 23 ноября 2020 года работает советником губернатора Санкт‑Петербурга, раньше он работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

Вице-губернатор Владимир Кириллов, отвечающий за работу комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, управления по развитию садоводства и огородничества, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Беглов принял его отставку. Кириллов занимал пост вице-губернатора Санкт‑Петербурга с 2014 года.