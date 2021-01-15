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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Губернатор Петербурга выдвинул сына директора Эрмитажа Пиотровского на должность вице-губернатора по культуре
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание города кандидатуру Бориса Пиотровского, сына директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, на должность вице-губернатора, курирующего вопросы культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Пиотровский с 14 сентября 2020 года занимает должность первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, отмечается в сообщении пресс-службы.
Беглов также предложил назначить Сергея Дрегваля на пост вице-губернатора, который будет решать вопросы энергетики и тарифного регулирования. Дрегваль с 23 ноября 2020 года работает советником губернатора Санкт‑Петербурга, раньше он работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».
Вице-губернатор Владимир Кириллов, отвечающий за работу комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, управления по развитию садоводства и огородничества, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Беглов принял его отставку. Кириллов занимал пост вице-губернатора Санкт‑Петербурга с 2014 года.
Теги:sf, культура, эрмитаж, губернаторы, Санкт-Петербург
Министр просвещения объявил о возвращении школьников к очному обучению во всех российских регионах
С 18 января школьники во всех российских регионах вернутся к очному обучению. Слова министра просвещения Сергея Кравцова приводит РИА Новости.
«Никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения. После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты», — заявил он.
Кравцов призвал выполнять противоэпидемиологические рекомендации. Он отметил, что министерство продолжает мониторить ситуацию с коронавирусом в школах.
Накануне о возвращении столичных школьников к очному обучению объявил мэр Москвы Сергей Собянин. До этого в течение нескольких месяцев ученики 6-11 классов в столице были на «удаленке».