Министр просвещения объявил о возвращении школьников к очному обучению во всех российских регионах

Орджоникидзевский суд Уфы назначил арест четверым участников массового конфликта в поселке Карамаскалы (Башкирия), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, арестованные входили в организацию «Башкорт», которую суд в 2020 году признал экстремистской и запретил. Сообщество организовало несколько народных сходов в защиту башкирского языка и против разработки шихана Куштау.

Под арестом оказались 43-летний Раиля Абкадирова, 42-летнего Рустам Аманов, 42-летний Ильнур Кинисаров и 30-летний Марат Шарафутдинов. Им вменяют в вину покушение на хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Источник издания «Башинформ» сообщил, что органы следствия решают вопрос о возбуждении дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

«Интерфакс» утверждает, что у арестованных изъяли порох, обрезы ружей, а также самодельный пистолет и патроны.

В начале января силовики задержали шестерых участников конфликта и провели обыски у некоторых из них. Супруга Ильнура Кинисарова сообщила, что правоохранители подбросили ему два пистолета, которые затем «нашли» под мебелью.

В ноябре 2020 года в Кармаскалинском районе Башкирии спецназ провел операцию по задержанию 40 человек, которые якобы планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения. В итоге на них составили протоколы о неповиновении законным требованиям полицейских. Некоторые участники конфликта позже пожаловались в прокуратуру на превышение силовиками должностных полномочий и избиения.