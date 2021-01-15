Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Стрим «Новой»

Раскол в США. Последствия для России и мира

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 3 от 15 января 2021

Читать номер

Министр просвещения объявил о возвращении школьников к очному обучению во всех российских регионах

Общество130

130
 

С 18 января школьники во всех российских регионах вернутся к очному обучению. Слова министра просвещения Сергея Кравцова приводит РИА Новости. 

«Никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения. После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты», — заявил он. 

Кравцов призвал выполнять противоэпидемиологические рекомендации. Он отметил, что министерство продолжает мониторить ситуацию с коронавирусом в школах.

Накануне о возвращении столичных школьников к очному обучению объявил мэр Москвы Сергей Собянин. До этого в течение нескольких месяцев ученики 6-11 классов в столице были на «удаленке».

Теги:
коронавирус, россия, школьники, em

Суд в Башкирии арестовал четверых участников конфликта под Уфой по делу о хулиганстве и хранении оружия

Общество160

160
 

Орджоникидзевский суд Уфы назначил арест четверым участников массового конфликта в поселке Карамаскалы (Башкирия), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентства, арестованные входили в организацию «Башкорт», которую суд в 2020 году признал экстремистской и запретил. Сообщество организовало несколько народных сходов в защиту башкирского языка и против разработки шихана Куштау.

Под арестом оказались 43-летний Раиля Абкадирова, 42-летнего Рустам Аманов, 42-летний Ильнур Кинисаров и 30-летний Марат Шарафутдинов. Им вменяют в вину покушение на хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Источник издания «Башинформ» сообщил, что органы следствия решают вопрос о возбуждении дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

«Интерфакс» утверждает, что у арестованных изъяли порох, обрезы ружей, а также самодельный пистолет и патроны.

В начале января силовики задержали шестерых участников конфликта и провели обыски у некоторых из них. Супруга Ильнура Кинисарова сообщила, что правоохранители подбросили ему два пистолета, которые затем «нашли» под мебелью.

В ноябре 2020 года в Кармаскалинском районе Башкирии спецназ провел операцию по задержанию 40 человек, которые якобы планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения. В итоге на них составили протоколы о неповиновении законным требованиям полицейских. Некоторые участники конфликта позже пожаловались в прокуратуру на превышение силовиками должностных полномочий и избиения.

Теги:
kn, уфа, аресты, башкорт, башкирия
Больше интересного в вашей ленте
История девушки из Забайкалья: как менялась Виктория Боня
Вы будете видеть меньше такого
Кэшбек от государства: с 2021 года налоговый вычет можно будет получить автоматически
Вы будете видеть меньше такого
5 брендов, выпускающих качественные и теплые зимние куртки
Вы будете видеть меньше такого
3 вещи, которые делают вашу гостиную старомодной и дешёвой. Проверьте, есть ли они у вас!
Вы будете видеть меньше такого
Стараюсь обойти стороной Невский проспект в Санкт-Петербурге. Что возмущает при прогулке по нему
Вы будете видеть меньше такого
Что сажать и сеять в январе?
Вы будете видеть меньше такого
Простой тест по математике, который покажет, как вы учились в школе. Мой кот справился, а вы?
Вы будете видеть меньше такого
Новый год в стиле девяностых: продукты, которые до сих пор вспоминаются с содроганием
Вы будете видеть меньше такого
«Диана могла бы ей гордиться»: Кейт Миддлтон в свой день рождения восхитила британцев
Вы будете видеть меньше такого
Посмотрите, как старый тягач МАЗ-537 поехал спустя 25 лет простоя
Вы будете видеть меньше такого
Новый хит Xiaomi на Snapdragon со стерео и батареей 6000 мАч дешевле 15к рублей🔻
Вы будете видеть меньше такого
Всего 26 м² невероятной красоты и уюта. Переделка крошечной питерской квартиры. Показываем, что получилось
Вы будете видеть меньше такого
Разбираю мамины украшения 70-80-90-00ых годов-часть1.Бусы.
Вы будете видеть меньше такого
Красиво на выставке, но не практично в быту. 7 опрометчивых решений для кухни, которые вас разочаруют
Вы будете видеть меньше такого
Приехал на знаменитые нарзанные источники на Кавказе. Не смог сделать даже один глоток
Вы будете видеть меньше такого
Построили маленький дом и не жалеем.
Вы будете видеть меньше такого
С другой планеты: Чем американцы отличаются от остальных людей
Вы будете видеть меньше такого
12 кухонь площадью всего 5 кв. м, которые удивят продуманным дизайном
Вы будете видеть меньше такого
Куриные котлеты по-французски
Вы будете видеть меньше такого
«Когда несу сына на руках, взрослые делают замечания». 8-летний Макар мечтает научиться ходить
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera