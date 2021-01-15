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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Министр просвещения объявил о возвращении школьников к очному обучению во всех российских регионах
С 18 января школьники во всех российских регионах вернутся к очному обучению. Слова министра просвещения Сергея Кравцова приводит РИА Новости.
«Никогда дистанционная технология не заменит традиционный формат обучения. После новогодних каникул поэтапно, начиная уже с этой недели, школьники возвращаются за парты», — заявил он.
Кравцов призвал выполнять противоэпидемиологические рекомендации. Он отметил, что министерство продолжает мониторить ситуацию с коронавирусом в школах.
Накануне о возвращении столичных школьников к очному обучению объявил мэр Москвы Сергей Собянин. До этого в течение нескольких месяцев ученики 6-11 классов в столице были на «удаленке».
Теги:коронавирус, россия, школьники, em
Суд в Башкирии арестовал четверых участников конфликта под Уфой по делу о хулиганстве и хранении оружия
Орджоникидзевский суд Уфы назначил арест четверым участников массового конфликта в поселке Карамаскалы (Башкирия), пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По данным агентства, арестованные входили в организацию «Башкорт», которую суд в 2020 году признал экстремистской и запретил. Сообщество организовало несколько народных сходов в защиту башкирского языка и против разработки шихана Куштау.
Под арестом оказались 43-летний Раиля Абкадирова, 42-летнего Рустам Аманов, 42-летний Ильнур Кинисаров и 30-летний Марат Шарафутдинов. Им вменяют в вину покушение на хулиганство с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Источник издания «Башинформ» сообщил, что органы следствия решают вопрос о возбуждении дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
«Интерфакс» утверждает, что у арестованных изъяли порох, обрезы ружей, а также самодельный пистолет и патроны.
В начале января силовики задержали шестерых участников конфликта и провели обыски у некоторых из них. Супруга Ильнура Кинисарова сообщила, что правоохранители подбросили ему два пистолета, которые затем «нашли» под мебелью.
В ноябре 2020 года в Кармаскалинском районе Башкирии спецназ провел операцию по задержанию 40 человек, которые якобы планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения. В итоге на них составили протоколы о неповиновении законным требованиям полицейских. Некоторые участники конфликта позже пожаловались в прокуратуру на превышение силовиками должностных полномочий и избиения.