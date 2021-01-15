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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Сейшелы открылись для привившихся от COVID-19 туристов из всех стран
Сейшельские острова разрешили въезд для туристов, привившихся от коронавируса, из любых стран. О заявлении министра туризма Сейшел Сильвестра Радегонда пишет Seychelles News Agency.
Приезжающим на острова должны быть введены две дозы вакцины. О каком именно препарате идет речь, не уточняется. Помимо вакцинации, туристы должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до поездки. При предоставлении всех необходимых документов туристы смогут не проходить карантин.
К середине марта на Сейшелах планируют привить от коронавируса 70% местного населения. Если это произойдет, то туристам будет необходим лишь отрицательный ПЦР-тест, так как у жителей островов выработается коллективный иммунитет к вирусу.
В середине ноября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшелами. Однако прямые рейсы так и не запустили, потому что Россия не вошла в список стран, гражданам которых можно въезжать на острова, отмечает «Интерфакс». Попасть на Сейшелы россияне могли только после карантина в одной из «безопасных стран», список которых утверждали местные власти.
Теги:коронавирус, туризм, em
США внесли Xiaomi в черный список. После этого акции компании упали на 11%
Пентагон включил производителя электроники Xiaomi и еще восемь китайских компаний в список предприятий, связанных, по мнению США, с военными. Документ опубликован на сайте Пентагона.
Включение в список означает, что граждане США не смогут инвестировать в эти компании. В Xiaomi, в свою очередь, заявили, что предприятие не принадлежит и не контролируется военными, и пообещали предпринять меры для защиты своих интересов, отмечает Bloomberg. Агентство заметило, что акции компании после ее включения в черный список обвалились на 11%.
Указ, запрещающий американцам инвестировать в компании, связанные с военными КНР, президент США Дональд Трамп подписал в ноябре прошлого года. Reuters cо ссылкой на источники ранее сегодня сообщило, что американский лидер вряд ли расширит список до 20 января, когда истекает срок его полномочий.
В прошлом году Трамп подписал указ о запрете китайского приложения TikTok, так как, по мнению президента США, оно угрожает безопасности страны. Однако в сентябре суд временно заблокировал документ.