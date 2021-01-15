Сейшелы открылись для привившихся от COVID-19 туристов из всех стран

Сейшельские острова разрешили въезд для туристов, привившихся от коронавируса, из любых стран. О заявлении министра туризма Сейшел Сильвестра Радегонда пишет Seychelles News Agency.

Приезжающим на острова должны быть введены две дозы вакцины. О каком именно препарате идет речь, не уточняется. Помимо вакцинации, туристы должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до поездки. При предоставлении всех необходимых документов туристы смогут не проходить карантин.

К середине марта на Сейшелах планируют привить от коронавируса 70% местного населения. Если это произойдет, то туристам будет необходим лишь отрицательный ПЦР-тест, так как у жителей островов выработается коллективный иммунитет к вирусу.

В середине ноября Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшелами. Однако прямые рейсы так и не запустили, потому что Россия не вошла в список стран, гражданам которых можно въезжать на острова, отмечает «Интерфакс». Попасть на Сейшелы россияне могли только после карантина в одной из «безопасных стран», список которых утверждали местные власти.