США внесли Xiaomi в черный список. После этого акции компании упали на 11%

Пентагон включил производителя электроники Xiaomi и еще восемь китайских компаний в список предприятий, связанных, по мнению США, с военными. Документ опубликован на сайте Пентагона.

Включение в список означает, что граждане США не смогут инвестировать в эти компании. В Xiaomi, в свою очередь, заявили, что предприятие не принадлежит и не контролируется военными, и пообещали предпринять меры для защиты своих интересов, отмечает Bloomberg. Агентство заметило, что акции компании после ее включения в черный список обвалились на 11%.

Указ, запрещающий американцам инвестировать в компании, связанные с военными КНР, президент США Дональд Трамп подписал в ноябре прошлого года. Reuters cо ссылкой на источники ранее сегодня сообщило, что американский лидер вряд ли расширит список до 20 января, когда истекает срок его полномочий.

В прошлом году Трамп подписал указ о запрете китайского приложения TikTok, так как, по мнению президента США, оно угрожает безопасности страны. Однако в сентябре суд временно заблокировал документ.