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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
США внесли Xiaomi в черный список. После этого акции компании упали на 11%
Пентагон включил производителя электроники Xiaomi и еще восемь китайских компаний в список предприятий, связанных, по мнению США, с военными. Документ опубликован на сайте Пентагона.
Включение в список означает, что граждане США не смогут инвестировать в эти компании. В Xiaomi, в свою очередь, заявили, что предприятие не принадлежит и не контролируется военными, и пообещали предпринять меры для защиты своих интересов, отмечает Bloomberg. Агентство заметило, что акции компании после ее включения в черный список обвалились на 11%.
Указ, запрещающий американцам инвестировать в компании, связанные с военными КНР, президент США Дональд Трамп подписал в ноябре прошлого года. Reuters cо ссылкой на источники ранее сегодня сообщило, что американский лидер вряд ли расширит список до 20 января, когда истекает срок его полномочий.
В прошлом году Трамп подписал указ о запрете китайского приложения TikTok, так как, по мнению президента США, оно угрожает безопасности страны. Однако в сентябре суд временно заблокировал документ.
«Катала на вертолете»: адвокат Сталина Гуревич пожаловалась в опеку на cоучредительницу детского хосписа «Дом с маяком»
Адвокат Сталина Гуревич обратилась в органы опеки с жалобой на cоучредительницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву, которая опекает тяжелобольного ребенка Колю. Об этом Мониава рассказала в своем фейсбуке.
«Завтра органы опеки придут с внеплановой проверкой к нам домой снова меня проверять. Сталина пожаловалась в опеку, что я проколола Коле ухо, катала его на вертолете, ходила с ним к зданию суда, когда судили Серебренникова, и Коля стоял несколько часов на улице (дело было летом)», — написала она.
Также Гуревич не понравилось, что Мониава отдала 12-летнего Колю в обычную общеобразовательную школу и водила мальчика на новогодние концерты. «Гуревич просит опеку запретить мне публиковать информацию о жизни Коли, запретить Коле делать пирсинг и тату и посещать мероприятия, которые «противопоказаны людям с эписиндромом», — добавила cоучредительница хосписа.
Коля, страдающий множественными нарушениями развития, всю свою жизнь провел в детском доме-интернате. Когда началась пандемия, Мониава забрала его к себе, оформив опеку.
Это не первая жалоба на Мониаву. В декабре правоохранители пришли с проверкой в детский хоспис «Дома с маяком» после заявления некой Ираиды Волковой, которая сообщила, что Мониава «таскает Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители». Также в жалобе говорилось, что лекарства Коле якобы выдаются за счет других детей.
В ходе проверки полицейские не нашли нарушений при использовании лекарств, но составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов. Районный суд оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей, однако Мосгорсуд это решение отменил.