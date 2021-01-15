Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Стрим «Новой»

Раскол в США. Последствия для России и мира

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 3 от 15 января 2021

Читать номер

США внесли Xiaomi в черный список. После этого акции компании упали на 11%

Общество1 314

1 314
 

Пентагон включил производителя электроники Xiaomi и еще восемь китайских компаний в список предприятий, связанных, по мнению США, с военными. Документ опубликован на сайте Пентагона.

Включение в список означает, что граждане США не смогут инвестировать в эти компании. В Xiaomi, в свою очередь, заявили, что предприятие не принадлежит и не контролируется военными, и пообещали предпринять меры для защиты своих интересов, отмечает Bloomberg. Агентство заметило, что акции компании после ее включения в черный список обвалились на 11%. 

Указ, запрещающий американцам инвестировать в компании, связанные с военными КНР, президент США Дональд Трамп подписал в ноябре прошлого года. Reuters cо ссылкой на источники ранее сегодня сообщило, что американский лидер вряд ли расширит список до 20 января, когда истекает срок его полномочий.

В прошлом году Трамп подписал указ о запрете китайского приложения TikTok, так как, по мнению президента США, оно угрожает безопасности страны. Однако в сентябре суд временно заблокировал документ. 

Теги:
em, китай, сша

«Катала на вертолете»: адвокат Сталина Гуревич пожаловалась в опеку на cоучредительницу детского хосписа «Дом с маяком» 

Общество3 144

3 144
 

Адвокат Сталина Гуревич обратилась в органы опеки с жалобой на cоучредительницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву, которая опекает тяжелобольного ребенка Колю. Об этом Мониава рассказала в своем фейсбуке.

«Завтра органы опеки придут с внеплановой проверкой к нам домой снова меня проверять. Сталина пожаловалась в опеку, что я проколола Коле ухо, катала его на вертолете, ходила с ним к зданию суда, когда судили Серебренникова, и Коля стоял несколько часов на улице (дело было летом)», — написала она.

Также Гуревич не понравилось, что Мониава отдала 12-летнего Колю в обычную общеобразовательную школу и водила мальчика на новогодние концерты. «Гуревич просит опеку запретить мне публиковать информацию о жизни Коли, запретить Коле делать пирсинг и тату и посещать мероприятия, которые «противопоказаны людям с эписиндромом», — добавила cоучредительница хосписа.

Коля, страдающий множественными нарушениями развития, всю свою жизнь провел в детском доме-интернате. Когда началась пандемия, Мониава забрала его к себе, оформив опеку.

Это не первая жалоба на Мониаву. В декабре правоохранители пришли с проверкой в детский хоспис «Дома с маяком» после заявления некой Ираиды Волковой, которая сообщила, что Мониава «таскает Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители». Также в жалобе говорилось, что лекарства Коле якобы выдаются за счет других детей.

В ходе проверки полицейские не нашли нарушений при использовании лекарств, но составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов. Районный суд оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей, однако Мосгорсуд это решение отменил.

Теги:
sn, жалоба, мониава, дом с маяком
Больше интересного в вашей ленте
Арктика растаяла и зацвела впервые за сотни лет. С помощью дронов узнали, что это очень плохо
Вы будете видеть меньше такого
Родители вернулись из Абхазии и привезли 100 кг мандаринов. Я очень удивился, узнав сколько они там стоят (январь 2021…
Вы будете видеть меньше такого
Как российские военные показали сомалийским пиратам, что с кораблями РФ шутки плохи
Вы будете видеть меньше такого
Необычные «Запорожцы», которые строили в НАМИ. Уникальные архивные фото
Вы будете видеть меньше такого
Как в 77 выглядеть на 20 лет моложе? Рассказывает Лорен Хаттон
Вы будете видеть меньше такого
3 страны, в которых я побывал и хотел бы остаться навсегда
Вы будете видеть меньше такого
Гараж в доме. Думал буду делать обязательно. Как оказалось на практике - он не нужен. Рассказываю почему.
Вы будете видеть меньше такого
Некрасивые красавицы советского кино
Вы будете видеть меньше такого
Чемпионат мира по хоккею среди молодежи. Все победители 1974-2021.
Вы будете видеть меньше такого
Военные и современные ручные генераторы (динамо-машины) для зарядки АКБ и телефона
Вы будете видеть меньше такого
Тест: вы в высшей степени умны, если пройдете на 8/10
Вы будете видеть меньше такого
Когда на жерлицу лучше ставить тройник, а в каких случаях двойник. И какой размер самый лучший.
Вы будете видеть меньше такого
Чем шампанское отличается про просекко и кавы?
Вы будете видеть меньше такого
«Полным составом»: Глафира Тарханова впервые показала всех четырех сыновей
Вы будете видеть меньше такого
Какие интересные артефакты были обнаружены при строительстве московского метро
Вы будете видеть меньше такого
Быстрее рецепта на скорую руку не бывает. Печенье готовится за 20 минут и это уже с выпечкой.
Вы будете видеть меньше такого
Правильно разделываем и засаливаем рыбу. Именно, правильно. Как надо делать и чего ни в коем случае делать не надо.…
Вы будете видеть меньше такого
7 интересных доказательств, что кошка «привязалась» к хозяевам
Вы будете видеть меньше такого
Жечь листья нельзя, костер нельзя, шашлык нельзя... И как мы теперь будем жить?
Вы будете видеть меньше такого
Вспоминаем 10 культовых цитат из советских фильмов. Готовы проверить память?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera