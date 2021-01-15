«Катала на вертолете»: адвокат Сталина Гуревич пожаловалась в опеку на cоучредительницу детского хосписа «Дом с маяком» 

Адвокат Сталина Гуревич обратилась в органы опеки с жалобой на cоучредительницу детского хосписа «Дом с маяком» Лиду Мониаву, которая опекает тяжелобольного ребенка Колю. Об этом Мониава рассказала в своем фейсбуке.

«Завтра органы опеки придут с внеплановой проверкой к нам домой снова меня проверять. Сталина пожаловалась в опеку, что я проколола Коле ухо, катала его на вертолете, ходила с ним к зданию суда, когда судили Серебренникова, и Коля стоял несколько часов на улице (дело было летом)», — написала она.

Также Гуревич не понравилось, что Мониава отдала 12-летнего Колю в обычную общеобразовательную школу и водила мальчика на новогодние концерты. «Гуревич просит опеку запретить мне публиковать информацию о жизни Коли, запретить Коле делать пирсинг и тату и посещать мероприятия, которые «противопоказаны людям с эписиндромом», — добавила cоучредительница хосписа.

Коля, страдающий множественными нарушениями развития, всю свою жизнь провел в детском доме-интернате. Когда началась пандемия, Мониава забрала его к себе, оформив опеку.

Это не первая жалоба на Мониаву. В декабре правоохранители пришли с проверкой в детский хоспис «Дома с маяком» после заявления некой Ираиды Волковой, которая сообщила, что Мониава «таскает Колю по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала его в общеобразовательную школу, ничего не боится, мотивируя тем, что у нее есть покровители». Также в жалобе говорилось, что лекарства Коле якобы выдаются за счет других детей.

В ходе проверки полицейские не нашли нарушений при использовании лекарств, но составили протокол из-за несвоевременного заполнения журнала учета препаратов. Районный суд оштрафовал учреждение на 200 тысяч рублей, однако Мосгорсуд это решение отменил.