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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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Путешествующих с издателем «Медиазоны» россиян отпустили с военной базы в Южном Судане 

Общество1 748

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Военные Южного Судана отпустили жену журналиста Ильи Варламова Любовь, директора Европейской гимназии в Москве Ивана Боганцева и их знакомого Вадима Гинзбурга, которые путешествовали вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. Об этом Варламов сообщил в своем телеграм-канале.

«Все на свободе. Теперь осталось улететь из этого прекрасного места!» — написал он.

Варламову, Боганцева и Гинзбурга задержали накануне время экскурсии по деревням местных кочевых племен, на которую их пригласил представитель министерства печати страны. Их задержали на блокпосту и увезли на военную базу в Джубе — столице Южного Судана.

За день до этого всю группу, включая Варламова и Верзилова, задержали в аэропорту города Капоэта. Военные нашли пульт от дрона в багаже и решили, что они запускали устройство, хотя самого дрона в багаже не было. Позже всех задержанных отпустили, а губернатор провинции Восточная Экватория Луис Лобонг Лойоре извинился перед ними и перед местным гидом, которого пытали, чтобы выяснить, где россияне спрятали дрон.

Теги:
sn, задержание, судан, африка

В южноуральском Копейске малоимущие семьи пожаловались на невыплату путинских пособий для детей 

Общество1 457

Изольда Дробинасобкор «Новой» на Урале

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В Копейске Челябинской области оштрафовали начальника городского управления социальной защиты за нарушение срока предоставления услуги. Речь идет о пособии для детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в малоимущих семьях, уточняет пресс-служба региональной прокуратуры.

Гражданам не только не выплачивали пособия в течение полугода, но и не могли сказать, назначены они им или нет.

«В ходе проверки установлено, что управлением социальной защиты населения администрации Копейского городского округа нарушаются сроки предоставления государственной услуги "Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"», — сообщили в прокуратуре.

После проверки начальника управления привлекли к административной ответственности. Ей назначили 3 тысячи рублей штрафа. Позже была проведена еще одна проверка, которая показала, что сроки предоставления услуги (по правилам — 20 дней) по-прежнему нарушаются. За повторное нарушение начальника соцзащиты Копейска оштрафовали еще на 10 тысяч рублей.

«Мое заявление рассматривали 5 месяцев, — написала в группе ВК «Подслушано Копейск» Елена Федорова, местная жительница. — Когда я пришла в соцзащиту с вопросом почему так долго, мне ответили: «Жалуйтесь куда хотите! Быстрее работать мы не будем».

Анна Бзаубакова смогла получить свое пособие после 6-месячного ожидания, как только пожаловалась в инстаграме Алексею Текслеру, губернатору Челябинской области.

«Я обратилась в соцзащиту с заявлением о назначении пособия 12 ноября, — рассказала «Новой» местная жительница Мария Абрамова. — Ответ все еще жду. На следующей неделе ухожу в декрет, поэтому смогу в рабочее время до них доехать, чтобы спросить о судьбе своего заявления».

«Новой» не удалось дозвониться в управление социальной защиты населения администрации Копейска.

Ввести пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет предложил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию год назад. В июне некоторые из заявителей, чей доход составил меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи, уже смогли получить первые выплаты.

Размер выплаты составляет половину прожиточного минимума в регионе, в Челябинской области его размер в минувшем году был 5330,5 рублей. Введение данного пособия по времени совпало с выплатами «ковидных» денег на детей. Все соцзащиты страны оказались завалены бумажной работой, справиться с которой в короткие сроки оказалось под силу не всем регионам.

Теги:
sn, челябинск, путин, пособия
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