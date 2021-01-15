В России выявили 24 715 новых случаев заражения коронавирусом за сутки 

За сутки российские врачи выявили еще 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 5534 жителям столицы. В Санкт-Петербурге инфекцию выявили у 3094 человек, а в Подмосковье — у 1361. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+483) и Ростовская области (+398). Общее число заболевших с начала марта превысило 3,5 миллиона.

За последний день от COVID-19 скончались еще 555 пациентов, из них 81 — в Москве, 72 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии инфекция унесла более 64 тысяч жизней.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эксперты ее ведомства обнаружили в России почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции. По ее словам, COVID-19 в будущем станет сезонной инфекцией наподобие гриппа.