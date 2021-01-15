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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
В России выявили 24 715 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
За сутки российские врачи выявили еще 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 5534 жителям столицы. В Санкт-Петербурге инфекцию выявили у 3094 человек, а в Подмосковье — у 1361. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Нижегородская (+483) и Ростовская области (+398). Общее число заболевших с начала марта превысило 3,5 миллиона.
За последний день от COVID-19 скончались еще 555 пациентов, из них 81 — в Москве, 72 — в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии инфекция унесла более 64 тысяч жизней.
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Теги:sn, россия, коронавирус, пандемия
Правоохранители задержали видеооператора ФБК. Его доставили в Следственный комитет
Александра НовиковаКорреспондент
Правоохранители задержали видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Мансур Гильманов.
Зеленского уже доставили в московское управление Следственного комитета. Защитник предположил, что его задержание может быть связано с уголовным делом о призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК) из-за твитов активиста о суициде журналистки Ирины Славиной.
Утром у Зеленского прошел обыск: силовики изъяли его телефон и ноутбук. Кроме того, видеооператор пожаловался на то, что один из оперативников ударил его по голове.
Дополняется.
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