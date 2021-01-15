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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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Байден подготовил план стимулирования экономики почти на 2 трлн долларов 

Экономика5

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Избранный президент США Джо Байден предложил план по стимулированию экономики на 1,9 трлн долларов. Об этом сообщает Reuters.

«Нельзя терять времени. Мы должны действовать, и действовать немедленно», — заявил Байден.

Согласно этому плану, единовременные выплаты семьям вырастут с 600 долларов до 2 тысяч. Всего на поддержку домохозяйств предполагается выделить 1 трлн долларов. Еще 415 млрд долларов будет направлено на борьбу с коронавирусом и вакцинацию, 440 млрд — на помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему от последствий пандемии.

Кроме того, Байден планирует увеличить сумму дополнительного пособия по безработице с 300 до 400 долларов в неделю. Также избранный президент США призвал ввести ряд дополнительных льгот и увеличить минимальную почасовую оплаты труда в стране до 15 долларов.

В начале предвыборной кампании Джо Байден пообещал отнестись к борьбе с пандемией более серьезно, чем действующий президент Дональд Трамп. Несколько дней назад демократ заявил, что в первую очередь он сосредоточится на борьбе с коронавирусом, внедрении вакцин и восстановлении экономики.

Теги:
sn, пандемия, экономика, байден

Глава Бурятии отправил в отставку региональное правительство 

Политика225

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Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку все правительство республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил он на заседании правительства.

Цыденов подчеркнул, что новому правительству нужно будет сосредоточится на создании новых рабочих мест в республике, защите окружающей среды и сохранении лесов.

Цыденов рассказал, что планирует провести структурные изменения исполнительных органов власти. Он также попросил отправленных в отставку членов правительства продолжать работу до утверждения нового состава республиканского кабмина. ««Это будет сделано в ближайшее время», — заверил он.

Теги:
sn, отставка, правительство, бурятия
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