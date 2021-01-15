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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Глава Бурятии отправил в отставку региональное правительство
Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку все правительство республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил он на заседании правительства.
Цыденов подчеркнул, что новому правительству нужно будет сосредоточится на создании новых рабочих мест в республике, защите окружающей среды и сохранении лесов.
Цыденов рассказал, что планирует провести структурные изменения исполнительных органов власти. Он также попросил отправленных в отставку членов правительства продолжать работу до утверждения нового состава республиканского кабмина. ««Это будет сделано в ближайшее время», — заверил он.
Теги:sn, отставка, правительство, бурятия
Прокуратура вызвала на допрос сына Дональда Трампа
Генеральная прокуратура столичного округа Колумбия вызвала на допрос Дональда Трампа-младшего — сына действующего президента США — по делу об неправомерном использовании средств инаугурационного комитета. Об этом сообщает CNN.
Вопросы к комитету и родственникам Трампа по поводу растраты появились из-за событий 2017 года, когда команда президента готовилась к инаугурации. По версии следствия, комитет арендовал номера в принадлежащем Трампу отеле по завышенной цене.
«Бронирование было сделано личным помощником Дональда Трампа-младшего в Trump Organization. Контракт был заключен от имени Trump Organization близким личным другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», — утверждают в прокуратуре.
В начале недели у правоохранителей появилась информация о возможной причастности Трампа-младшего к делу, возбужденному год назад. В декабре в рамках этого же производства следователи допрашивали и дочь президента Иванку Трамп.