Глава Бурятии отправил в отставку региональное правительство 

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку все правительство республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил он на заседании правительства.

Цыденов подчеркнул, что новому правительству нужно будет сосредоточится на создании новых рабочих мест в республике, защите окружающей среды и сохранении лесов.

Цыденов рассказал, что планирует провести структурные изменения исполнительных органов власти. Он также попросил отправленных в отставку членов правительства продолжать работу до утверждения нового состава республиканского кабмина. ««Это будет сделано в ближайшее время», — заверил он.