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№ 3 от 15 января 2021

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Глава Бурятии отправил в отставку региональное правительство 

Политика100

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Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку все правительство республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — заявил он на заседании правительства.

Цыденов подчеркнул, что новому правительству нужно будет сосредоточится на создании новых рабочих мест в республике, защите окружающей среды и сохранении лесов.

Цыденов рассказал, что планирует провести структурные изменения исполнительных органов власти. Он также попросил отправленных в отставку членов правительства продолжать работу до утверждения нового состава республиканского кабмина. ««Это будет сделано в ближайшее время», — заверил он.

Теги:
sn, отставка, правительство, бурятия

Прокуратура вызвала на допрос сына Дональда Трампа

Политика240

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Генеральная прокуратура столичного округа Колумбия вызвала на допрос Дональда Трампа-младшего — сына действующего президента США — по делу об неправомерном использовании средств инаугурационного комитета. Об этом сообщает CNN. 

Вопросы к комитету и родственникам Трампа по поводу растраты появились из-за событий 2017 года, когда команда президента готовилась к инаугурации. По версии следствия, комитет арендовал номера в принадлежащем Трампу отеле по завышенной цене.

«Бронирование было сделано личным помощником Дональда Трампа-младшего в Trump Organization. Контракт был заключен от имени Trump Organization близким личным другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», — утверждают в прокуратуре. 

В начале недели у правоохранителей появилась информация о возможной причастности Трампа-младшего к делу, возбужденному год назад. В декабре в рамках этого же производства следователи допрашивали и дочь президента Иванку Трамп.

Теги:
sn, растраты, сша, трамп
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