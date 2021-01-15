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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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Прокуратура вызвала на допрос сына Дональда Трампа

Политика42

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Генеральная прокуратура столичного округа Колумбия вызвала на допрос Дональда Трампа-младшего — сына действующего президента США — по делу об неправомерном использовании средств инаугурационного комитета. Об этом сообщает CNN. 

Вопросы к комитету и родственникам Трампа по поводу растраты появились из-за событий 2017 года, когда команда президента готовилась к инаугурации. По версии следствия, комитет арендовал номера в принадлежащем Трампу отеле по завышенной цене.

«Бронирование было сделано личным помощником Дональда Трампа-младшего в Trump Organization. Контракт был заключен от имени Trump Organization близким личным другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», — утверждают в прокуратуре. 

В начале недели у правоохранителей появилась информация о возможной причастности Трампа-младшего к делу, возбужденному год назад. В декабре в рамках этого же производства следователи допрашивали и дочь президента Иванку Трамп.

Теги:
sn, растраты, сша, трамп

Что произошло за ночь 15 января. Коротко

Общество1 104

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Теги:
sn, байден, сша, китай
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