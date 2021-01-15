Прокуратура вызвала на допрос сына Дональда Трампа

Генеральная прокуратура столичного округа Колумбия вызвала на допрос Дональда Трампа-младшего — сына действующего президента США — по делу об неправомерном использовании средств инаугурационного комитета. Об этом сообщает CNN.

Вопросы к комитету и родственникам Трампа по поводу растраты появились из-за событий 2017 года, когда команда президента готовилась к инаугурации. По версии следствия, комитет арендовал номера в принадлежащем Трампу отеле по завышенной цене.

«Бронирование было сделано личным помощником Дональда Трампа-младшего в Trump Organization. Контракт был заключен от имени Trump Organization близким личным другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич», — утверждают в прокуратуре.

В начале недели у правоохранителей появилась информация о возможной причастности Трампа-младшего к делу, возбужденному год назад. В декабре в рамках этого же производства следователи допрашивали и дочь президента Иванку Трамп.