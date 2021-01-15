Режиссер Влади Антоневич опубликовал письмо Тесака об этнических убийствах 2000-х годов

Автор фильма «Кредит на убийство» о преступлениях российских неонацистов Влади Антоневич опубликовал письмо, предположительно написанное неонацистом Максимом «Тесаком» Марцинкевичем, в котором тот раскрывает детали допросов в красноярском СИЗО-1 и этнических убийств середины 2000-х годов.

Позже то же письмо без указания источников распространил телеграм-канал Baza. Подлинность текста публично не подтверждена представителями Марцинкевича.

Письмо, предположительно написанное Марцинкевичем. Источник: facebook.com/Antonevicz

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все», — пишет, как утверждается, Тесак, рассказывая про эпизоды убийств на своей даче, а также упоминая «проститутку, которую потом того [убили].

«Привезли Ромео (он же Максим Аристархов. Отбывает наказание за ограбление таксиста, обвиняется в убийстве уроженца Дагестана Шамиля Одаманова и неустановленного мужчины в 2007 году. В 2020 году этапирован в Москву для дачи показаний по делу. — Ред.). С ним уже была очная ставка. Еще я взял на себя участие в «Казни таджика и дага» («Казнь таджика и дага» — название распространенного в 2007 году видео с убийство Одаманова и неустановленного мужчины на фоне флага со свастикой. — ред.). Показания на меня дал [отбывающий наказание сроком в 18 лет за ранение сотрудника ФСБ и также проходящий по делу об убийстве 2007 года неонацист Сергей] Маршаков, вот в Крас [Красноярск] и привезли. Шансов доказать, что это не я, не было. Сказал, что голову резал Малюта (он же Сергей Коротких и «Боцман» — в 2000-х российский неонацист, позже — участник боевых действий на востоке Украины и гражданин Украины. — Ред.), а Дантист (он же Максим Макиенко, создатель рязанской ячейки запрещенного в РФ экстремистского «Национал-социалистического общества». — Ред.) зиговал на камеру. И Ромео приплел. Уверен, он уже и это подтвердил. Всем надо бежать из страны! Передай Артему (Артем Костылев, «Костыль» — соратник Тесака по запрещенному экстремистскому сообществу «Формат-18», найден мертвым в Подмосковье после смерти Тесака. — Ред.), а он пусть остальным. Телефоны слушаются. Установлено наблюдение. Валить надо резко. На границах уже могут стоять флажки. Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу. Убедите Дантиста, что его примут, если он не свалит», — пишет Тесак.

Письмо Марцинкевича адресовано «Деду» (Андрею Дедову) и «Шульцу» (Александру Шитову). Оба неонациста были ближайшими соратниками Тесака в середине 2000-х годов и появлялись в видеозаписях группировки «Формат-18» с постановочными убийствами. Дедов после смерти Марцинкевича уехал на Украину. Некоторые из видео с участием Тесака, Деда и Шульца сняты в середине 2000-х годов на дачном участке Марцинкевича.

«Два тела возле моей дачи уже откопали. Отказаться от показаний я не смогу.

Меня за полдня выведут во Владимир, и я их все снова подтвержу. Если это сообщение или разговоры о нем в эфире перехватят, то возьмут всех через часа два, так что очень аккуратно. ПЖ [пожизненное заключение], может, никому и не дадут из-за сроков давности, но по 20-25 лет [заключения] получат все», — предупреждает Тесак.

Максима Марцинкевича в сентябре нашли мертвым в камере СИЗО в Челябинской области, где он находился на пересылке по пути в Москву. В столице Марцинкевичу предстояло участвовать в следственных действиях по уголовным делам об убийствах.

По версии ФСИН и Следственного комитета, он совершил суицид. Родственники и адвокаты не верят в версию самоубийства и утверждают, что у неонациста не было серьезных поводов для этого. Рядом с Марцинкевичем были обнаружены несколько предсмертных записок.

В СК заявляли, что у Тесака «был очень серьезный мотив для лишения себя жизни», так как перед своей смертью Марцинкевич признался в двойном убийстве «лиц неславянской национальности», совершенном в 2007 году.

23 декабря 2020 года СК, ФСБ и МВД задержали по показаниям Тесака шестерых неонацистов, причастных, по версии следствия, к убийству двоих неопознанных мужчин в московском Гольянове и в Смоленской области в 2003 году.

Среди задержанных — экс-лидер молодежной ячейки ныне ликвидированной Народной национальной партии (ННП) и один из первых «наставников» Тесака Семен «Бус» Токмаков (задержан в Сочи) и его заместитель в ННП Андрей Кайль (задержан в Тюмени), а также Александр Лысенков, активист национал-демократического движения Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкина) и Алексей Гудилин. Они арестованы до февраля по подозрению в групповом убийстве по мотивам национальной ненависти и вражды (ч. 2. ст. 105 УК РФ).