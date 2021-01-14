В Южном Судане снова задержали директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, Любовь Варламову и Вадима Гинзбурга

В Южном Судане во второй раз задержали троих россиян, путешествующих вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и журналистом Ильей Варламовым. Об этом сообщается в телеграм-канале Варламова.

Верзилов уточнил в разговоре с «Медиазоной», что задержали директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, жену Варламова Любовь и их знакомого Вадима Гинзбурга.

По словам Варламова, когда их спутники возвращались с экскурсии, на которую они ездили отдельно, их задержали на блокпосту и увезли на военную базу. При этом группу сопровождал представитель министерства печати.

Варламову и Верзилову, которые приехали в столицу Южного Судана город Джубу, запретили покидать гостиницу. Их депортируют 15 января в Россию.

Накануне всех пятерых задержали в аэропорту города Капоэта в Южном Судане. Военные нашли пульт от дрона в багаже и решили, что они запускали устройство, хотя самого дрона в багаже не было. Позже всех задержанных отпустили, а губернатор провинции Восточная Экватория Луис Лобонг Лойоре извинился перед ними и перед местным гидом, которого пытали, чтобы выяснить, где россияне спрятали дрон.