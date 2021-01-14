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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
В Южном Судане снова задержали директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, Любовь Варламову и Вадима Гинзбурга
В Южном Судане во второй раз задержали троих россиян, путешествующих вместе с издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и журналистом Ильей Варламовым. Об этом сообщается в телеграм-канале Варламова.
Верзилов уточнил в разговоре с «Медиазоной», что задержали директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, жену Варламова Любовь и их знакомого Вадима Гинзбурга.
По словам Варламова, когда их спутники возвращались с экскурсии, на которую они ездили отдельно, их задержали на блокпосту и увезли на военную базу. При этом группу сопровождал представитель министерства печати.
Варламову и Верзилову, которые приехали в столицу Южного Судана город Джубу, запретили покидать гостиницу. Их депортируют 15 января в Россию.
Накануне всех пятерых задержали в аэропорту города Капоэта в Южном Судане. Военные нашли пульт от дрона в багаже и решили, что они запускали устройство, хотя самого дрона в багаже не было. Позже всех задержанных отпустили, а губернатор провинции Восточная Экватория Луис Лобонг Лойоре извинился перед ними и перед местным гидом, которого пытали, чтобы выяснить, где россияне спрятали дрон.
Умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский
В возрасте 71 года скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом ТАСС сообщила его жена Екатерина Белоцерковская.
28 декабря Грачевский сообщил о госпитализации из-за коронавирусной инфекции, позже его перевели в реанимацию. 10 января жена Грачевского рассказала, что врачам удалось стабилизировать его состояние.
Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум. В 1968 году начал работать грузчиком на киностудии имени М. Горького, затем его назначили старшим администратором. В 1974 году он вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Художественным руководителем журнала Грачевский был с 1984 года.
Грачевский также снял фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Он был награжден орденами Почета и Дружбы.
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