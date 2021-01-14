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№ 3 от 15 января 2021

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Умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский

Культура2 487

2 487
 

В возрасте 71 года скончался художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский. Об этом ТАСС сообщила его жена Екатерина Белоцерковская. 

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

28 декабря Грачевский сообщил о госпитализации из-за коронавирусной инфекции, позже его перевели в реанимацию. 10 января жена Грачевского рассказала, что врачам удалось  стабилизировать его состояние. 

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум. В 1968 году начал работать грузчиком на киностудии имени М. Горького, затем его назначили старшим администратором. В 1974 году он вместе с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Художественным руководителем журнала Грачевский был с 1984 года. 

Грачевский также снял фильмы «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Он был награжден орденами Почета и Дружбы.

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Теги:
sf, кино, режиссеры

Суд приговорил петербуржца к 8 годам колонии по делу об участии в террористическом сообществе

Общество1 702

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Никиту Семенова по обвинению в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Леонида Крикуна.

Гособвинение просило назначить Семенову 13 лет колонии.

Московские судьи рассматривали дело в суде Петербурга в особом порядке, так как Семенов заключил досудебное соглашение и признал вину. Обжаловать приговор он не будет, уточнил Крикун.

27 декабря 2019 года ФСБ задержала 22-летнего Семенова, сына петербургского фотографа Сергея Семенова, работавшего в «Коммерсанте» и ИТАР-ТАСС, и 23-летнего Георгия Чернышева по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Данные о возможных атаках поступили силовикам от партнеров в США. Позже у задержанных изъяли материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

ФСБ сообщила, что молодые люди через мессенджеры присягнули на верность лидеру «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Аль-Багдади, убитого в конце октября 2019 года.

Незадолго до этого президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за помощь в предотвращении терактов в России.

30 декабря 2019 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Чернышева и Семенова на два месяца.

Как писал «Коммерсант», практически сразу после задержания в ФСБ заявили, что молодые люди начали давать признательные показания. Позже адвокаты Семенова сообщили, что он не признавался ни в участии в запрещенной организации, ни в подготовке терактов. По словам правозащитников, он трижды допрашивался без адвоката и подвергался давлению со стороны сотрудников ФСБ. Чернышев также отрицал свою вину при обжаловании ареста в феврале.

Обоим фигурантам дела назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, которая показала, что у Семенова нет психических отклонений. Чернышева отправили в стационар для дополнительной экспертизы, поэтому дело в отношении Семенова выделили в отдельное производство.

Адвокат Чернышева Вячеслав Фалков рассказал, что у его подзащитного на момент проведения исследования нашли психическое расстройство, сейчас он проходит лечение.

Теги:
sf, террористические организации, приговор, теракт , фсб
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