Суд приговорил петербуржца к 8 годам колонии по делу об участии в террористическом сообществе

Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Никиту Семенова по обвинению в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Леонида Крикуна.

Гособвинение просило назначить Семенову 13 лет колонии.

Московские судьи рассматривали дело в суде Петербурга в особом порядке, так как Семенов заключил досудебное соглашение и признал вину. Обжаловать приговор он не будет, уточнил Крикун.

27 декабря 2019 года ФСБ задержала 22-летнего Семенова, сына петербургского фотографа Сергея Семенова, работавшего в «Коммерсанте» и ИТАР-ТАСС, и 23-летнего Георгия Чернышева по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. Данные о возможных атаках поступили силовикам от партнеров в США. Позже у задержанных изъяли материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

ФСБ сообщила, что молодые люди через мессенджеры присягнули на верность лидеру «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Аль-Багдади, убитого в конце октября 2019 года.

Незадолго до этого президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за помощь в предотвращении терактов в России.

30 декабря 2019 года Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Чернышева и Семенова на два месяца.

Как писал «Коммерсант», практически сразу после задержания в ФСБ заявили, что молодые люди начали давать признательные показания. Позже адвокаты Семенова сообщили, что он не признавался ни в участии в запрещенной организации, ни в подготовке терактов. По словам правозащитников, он трижды допрашивался без адвоката и подвергался давлению со стороны сотрудников ФСБ. Чернышев также отрицал свою вину при обжаловании ареста в феврале.

Обоим фигурантам дела назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, которая показала, что у Семенова нет психических отклонений. Чернышева отправили в стационар для дополнительной экспертизы, поэтому дело в отношении Семенова выделили в отдельное производство.

Адвокат Чернышева Вячеслав Фалков рассказал, что у его подзащитного на момент проведения исследования нашли психическое расстройство, сейчас он проходит лечение.