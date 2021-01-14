В Иркутской области возбудили дело о жестоком обращении с животными после сообщений об убийствах 50 тысяч кошек и собак

Прокуратура Иркутской области возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК) после сообщений об издевательстве в местном приюте ООО «Пять звезд». Об этом сообщается на сайте центра защиты прав животных «Вита».

Органы местного управление направили в Иркутский районный суд исковое заявление о запрете собственнику земельного участка использовать его под размещение приюта, уточняют в «Вита». Прокуратура и служба ветеринарии области приняли «комплекс мер», каких именно — не уточняется.

Ранее центр «Вита» обратился к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел России с просьбой взять под контроль расследование убийства собак и кошек, отловленных в Иркутской области.

Поводом для проверки и возбуждения уголовного дела стали сообщения об убийствах животных в приюте в иркутском поселке Карлук (13 км от Иркутска), которые распространились в ноябре прошлого года, об этом писала и «Новая». По информации зоозащитников, активисты тогда находили трупы собак, некоторые из них — в морозильных камерах.

Судя по позам, в которых находили животных, собаки пытались согреться, также не исключено, что многих клали в мешки и замораживали еще живыми. Часть трупов зоозащитники находили с признаками насильственной смерти — некоторые животные были в свежей крови, со следами обильного кровотечения. Всего, по данным центра «Вита», в ООО «Пять звезд» погибли более 50 тыс. собак и кошек.

Впрочем, хозяин заведения Александр Солдатов в беседе с «Интерфаксом» назвал слова о жестоком обращении с животными «провокацией». «Если бы им было у нас плохо, они бы не возвращались», — уверил он, рассказав, что несколько собак, вывезенных активистами, «вернулись обратно в приют».