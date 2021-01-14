Адвокатская палата назвала незаконными требования ФСБ взять подписку о неразглашении с адвокатов Ивана Сафронова

Совет Адвокатской палаты (АП) Москвы назвал требования следователя ФСБ взять подписку о неразглашении с адвокатов бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова «незаконными», так как они могли быть направлены на воспрепятствование защите. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение АП Москвы.

Совет пришел к выводу, что попытка следователя отобрать у адвокатов подписи под документом, «не соответствующим требованиям закона и содержащим предупреждение об уголовной ответственности за не идентифицированные надлежащим образом действия, в действительности не могла способствовать обеспечению законных интересов предварительного следствия».

Попытка следователя могла быть направлена на воспрепятствование профессиональной деятельности адвокатов по защите их доверителя, говорится в решении АП. Одним из способов этого и является инициирование уголовного преследования адвокатов по статье о разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК), подытожили в палате.

Совет Адвокатской палаты города Москвы решил прекратить дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева, которые представляют интересы Сафронова в суде.

Минюст в августе попросил столичную Адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство против адвокатов Сафронова из-за отказа дать подписку о неразглашении. В то же время ведомство обратилось и в петербургскую палату об аналогичном решении в отношении адвоката Сафронова Ивана Павлова.

На возбуждении дисциплинарного производства настаивали в ФСБ. Сам защитник называл претензии беспочвенными, «поскольку законодательство не предусматривает обязанность адвоката давать подписку о неразглашении данных следствия».

Также адвокат Павлов сообщал, что больше не сможет подробно комментировать ход расследования, несмотря на то, что отказался дать подписку, так как позже был составлен «соответствующий акт, который некоторые правоведы расценивают как подписку». Уже в сентябре квалификационная комиссия адвокатской палаты Петербурга прекратила дисциплинарное производство в отношении Павлова.

Журналиста Ивана Сафронова задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки. По версии силовиков, он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает, связывает обвинение со своей журналистской деятельностью и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений.