В офисе белорусского информагентства БелаПАН прошли обыски

В Минске сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в офис информационного агентства БелаПАН. Об этом сообщила журналистка агентства Татьяна Бубликова на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, в 12:10 сотрудники СК зашли в офис редакции и начали проводить обыск в рамках дела задержанного журналиста Андрея Александрова, который ранее был сотрудником агентства.

«Пытались найти предметы и документы, относящиеся к делу», — сказала Бубликова.

Директор БелаПАН Дмитрий Новожилов рассказал Tut.by, что обыск продолжался более трех часов. Его проводили сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению управления СК по Минску.

Он также сообщил, что сотрудники СК изъяли рукописные записи и печатные документы, жесткие диски от компьютеров, сервера и ноутбуки. Адвоката Сергея Зикрацкого, который оказывает компании юридические услуги, в офис не пустили, объяснив это тем, что обыск уже начался.

По словам Новожилова, в постановлении на обыск, в том числе, фигурировала статья 293 УК (Массовые беспорядки).

Накануне стало известно о задержании журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Его подозревают в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участим в них (ст. 342 УК). В качестве подозреваемой по уголовному делу задержана также девушка Александрова Ирина Злобина, однако следователи не уточнили, по какому именно делу.

Акции протеста в белорусской столице продолжаются с августа прошлого года. Они начались после того, как ЦИК страны объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Протестные митинги сопровождались насилием со стороны правоохранителей — по подсчетам «Медиазоны», только в Минске за время протестов в августе — сентябре от рук силовиков пострадали 1 376 протестующих и очевидцев событий.